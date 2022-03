¿Cuál es el secreto de su cambio físico? Amaia Montero responde

Loading the player...

Amaia Montero no deja de sorprender a sus fans. Fue hace unos meses cuando el cambio de imagen de la cantante impresionó a todo el mundo. Desde entonces la artista, que continúa concentrada en la preparación del que será su quinto disco de estudio en solitario, ha continuado compartiendo imágenes en las que podemos comprobar que cada día está más en forma. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh está espectacular, algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, quienes suelen preguntarle con frecuencia cómo lo ha conseguido. Amaia no ha dudado en responderles y compartir con ellos su método, y es que no hay secretos, tan solo un consejo que, si bien no es fácil, cualquiera puede seguir. Dale al play y no te lo pierdas.

