Leire Martínez se declara a su novio y explica por qué llevan tres meses separados

Leire Martínez está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida y el 'culpable' tiene nombre y apellido: Miguel Sueiras. La vocalista de La Oreja de Van Gogh ha querido gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su novio y, para ello, le ha dedicado un precioso texto que ha compartido con todos sus seguidores. "Él es Miguel. Mi amigo, mi confidente, mi amante, uno de los grandes amores de mi actual vida, el que espero sea compañero de viaje de lo que me quede de ella", comienza diciendo la artista vasca, que solo tiene palabras de amor: "El que me respeta, me ama, me sana, me deja ser, me ayuda e impulsa a ser mejor, me escucha, me acompaña en silencio o me corta cuando se me va de las manos, el que quiere a los míos y cuida como propios, un hermano ejemplar, un amigo de los que casi no quedan y profesional como pocos".

Aunque muchos no lo saben, hace unos meses Miguel dejó su carrera como profesor para dedicarse a su gran pasión: el saxo. Desde entonces, no ha dejado de trabajar y está muy feliz del cambio de rumbo que dio su vida. "No solo le echan de menos sus alumnos del cole, también los padres de esos niños y sus compañeros, desde que se pidió la excedencia. Valiente, dejando la seguridad de un sueldo fijo al mes, saliendo de su zona de confort para subirse a un tren y una aventura que a veces solo ocurre una vez en la vida. Y solo", escribe Leire.

Además, la cantante ha explicado el motivo por el que llevan tres meses separados. El pasado 7 de noviembre Miguel se fue a Kuwait para tocar como residente en el beach club 'Melenzane by the Sea' y está a punto de volver a casa para reencontrarse con los suyos. "Es un musicazo como la copa de un pino y lleva tres meses demostrándolo en Kuwait, lejos de todo lo que conoce y ama, y luchando como un jabato. Ya queda muy poco para que vuelvas y quería gritarle al mundo lo orgullosa que estoy de ti, que estamos, porque no soy la única. Ya sabíamos cuánto vales, y espero que después de esto, también tú lo hayas visto".

La cantante de La Oreja de Van Gogh reconoce que le ha echado "muuuuuuuucho de menos y me muero por volver a abrazarte y besarte y reírme a tu lado como solo nosotros sabemos". "Todo esto te lo diré en persona y probablemente al oído, pero te merecías que los demás también lo supieran. Querote moito, moito, moito hasta todo (como me gusta decirte) ¡¡¡y espero seguir a tu lado y de la mano, todo lo que se pueda!!!".

La respuesta de Miguel no se ha hecho esperar y también ha querido demostrarle su amor con estas bonitas palabras: "Ahora mismo también soy el que llora como un niño pequeño... De verdad que no puedo ser más afortunado, has traído la felicidad a mi vida en forma de amor, me has enseñado a querer como no sabía que se podía querer. Mi compañera de vida... gracias por todo. Te quiero".

Una nueva vida

No es la primera vez que Leire declara su amor por Miguel. En varias ocasiones le ha dedicado mensajes muy románticos y ha dicho que gracias a él "estoy sanando a la mujer y recuperando la dignidad que entre varios me han ido robando durante años". Miguel, que ha colaborado con diversos artistas como Andrés Suárez además de ser el saxofonista oficial de Sálvame durante un tiempo, decidió dar un giro radical a su faceta profesional en octubre de 2021. "Desde que era un niño cuando me preguntaban qué quería ser de mayor siempre respondía lo mismo: músico y profesor. Al llegar la edad en la que tuve que tomar una decisión, me decanté por la educación… y afortunado de mí, con tan solo 22 años aprobé la oposición en Madrid y cumplí uno de mis sueños ¡ser maestro! Hoy, viernes 15 de octubre de 2021, me despido (al menos temporalmente) de la docencia para luchar por la otra parte del sueño que quedaba por cumplir... ¡la música!", escribió emocionado en sus redes haciendo balance de estos 20 años dedicados a la docencia.

Desde entonces, Miguel no ha dejado de trabajar, especialmente en diferentes eventos y clubs, tanto a nivel nacional como internacional. Antes de marcharse a Kuwait también empezó a trabajar en el mundo de las bodas que, tal y como explicó él mismo, "comenzó siendo un recurso más para poder desarrollar mi carrera musical y ha terminado siendo una parte muy importante de ella". "Me ha proporcionado momentos absolutamente maravillosos tanto a nivel personal como profesional".

