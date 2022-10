Así es Idoia, la hermana mayor de Amaia Montero y uno de sus grandes apoyos en su momento más difícil

Loading the player...

Amaia Montero publicaba hace unos días en sus redes sociales una fotografía que se hacía a sí misma con aspecto triste y que acompañaba con estas palabras: 'Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?', un mensaje que ha preocupado a sus miles de fans, y a toda su gente. Su hermana mayor, Idoia Montero, ha explicado que la solista no atraviesa su mejor momento. Desde que el padre de la cantante vasca falleciera en 2009, su madre y su hermana son para ella un pilar fundamental en el que apoyarse, y más cuando es evidente que la compositora y cantante pop esá viviendo un momento difícil en su vida. ¿Quién es la hermana de Amaia Montero? Dale al play.

Amaia Montero intercambia cariñosos mensajes con sus excompañeros de La oreja de Van Gogh

El inesperado mensaje que Amaia Montero le ha enviado a Malú tras su maternidad