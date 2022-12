¿Actuarían por separado? Los Morancos recuerdan divertidas anécdotas de su carrera y resuelven la duda

Les veremos en la noche de Fin de Año presentando las Campanadas y la pregunta que seguro que muchos se hacen es si podrán contener las carcajadas cuando llegue el momento de tomarse las uvas. Con Los Morancos es muy difícil mantener la el rostro serio. Si además les juntamos con el futbolista Joaquín, otro de los rostros conocidos con más vis cómica, las risas están aseguradas. Es precisamente lo que ocurrió en la última entrega de Joaquín, el novato, programa al que acudieron los hermanos Cadaval para repasar su trayectoria y responder a una duda: ¿actuarían por separado? Se vivieron además momentos más emotivos como la conversación en la que los hermanos desvelaron lo que les gusta al uno del otro.

César destacó que su hermano Jorge es “un artistazo”. “Por la vis cómica que tiene y por cómo se mueve en el escenario. La improvisación que hace está siempre al filo de la navaja. Es impresionante. Siendo su hermano y su compañero lo admiro muchísimo, pero si no fuera su compañero también lo admiraría. Es muy grande" apuntó. Unos halagos a los que respondió Jorge, que explicó que solo no habría llegado tan lejos. "Si yo no hubiera tenido a mi hermano, a lo mejor, yo no tendría la seguridad que tengo hoy a la hora de salir a un escenario”.

Por eso ante la posibilidad de actuar en solitario, ambos respondieron de manera tajante. “Ni me veo, ni quiero” reconoció Jorge, algo que apoyó César. "Creo que estamos en un momento muy bonito de nuestra vida. Estamos en un momento de trabajo y de teatros que nos encanta", respondió. Hace 42 años que una actuación benéfica de César cuando tenía 16 años fue el germen de Los Morancos. Se disfrazaba en medio del show, lo que hizo mucha gracia. El papel de Jorge, que se hacía pasar por extranjero, era interrumpir el espectáculo. Así nacieron Los Morancos de Triana, nombre demasiado largo que luego se quedó en Los Morancos. En aquellas primeras actuaciones, un jovencísimo y todavía desconocido Alejandro Sanz tocaba la guitarra, apenas uno de los nombres conocidos que se han cruzado con ellos en su carrera.

Recordaron agradecidos el apoyo que recibieron de la gran Concha Velasco y el anecdótico encuentro de Jorge con el cantante Prince en el ascensor de un hotel. “Parecía que iba dando botes, miré para abajo para ver si tenía muelles” dijo entre risas. Nadie mejor que ellos para dar su opinión acerca de lo que es el sentido del humor. “Es disfrutar de la vida” respondió Jorge. No todos sus personajes contaron con un apoyo inmediato, como Antonia y Omaíta, que son precisamente dos de los más característicos que interpretan. “Nos dijeron esto no va a funcionar” contó Jorge, a lo que su hermano apuntó: “Ellos quieren el humor que a ellos les gusta y nosotros somos como somos”. Tenían razón.

César y Jorge Cadaval han sido elegidos este año para acompañar a Ana Obregón en la Puerta del Sol, un trío de presentadores que, como dijo Ana, va a hacer historia. “Son personas que te hacen reír cuando estás destrozado por dentro. Estas Campanadas van a ser como una de mis películas favoritas, Sonrisas y lágrimas, porque vamos a llegar tanto a la alegría como a la emoción” comentó la artista, que se enfrenta a una fecha complicada marcada por la nostalgia.