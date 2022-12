Quién es quién en la familia numerosa de Los Morancos que sufrió el duro golpe de perder a dos hermanos

Loading the player...

En solo unos días, la pareja de humoristas Jorge y César Cadaval, o lo que es lo mismo, Los Morancos, depedirán el año junto a a Ana Obregón presentado las campanadas de Televisión Española. El dúo cómico no solo puede presumir de contar con una sólida y extensa carrera en el mundo del humor, si no también de tener una unida y muy querida familia numerosa. La pareja de artistas ocupa el cuarto y quinto lugar de los seis hijos que tuvo el matrimonio compuesto por Juan Cadaval López y María Pérez Montané, aunque desgraciademente la tragedia llegó a las vidas de los miembros de la familia cuando dos de los hermanos fallecían con tan solo seis años de diferencia. ¿Quieres conocer a los hermanos de Los Morancos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

