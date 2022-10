Alfonso Cadaval, hijo del humorista Cesar Cadaval, sufre una grave cogida durante un entrenamiento

El torero Alfonso Cadaval, hijo del popular cómico César Cadaval, ha sufrido una grave cogida durante uno de sus entrenamientos a puerta cerrada que le ha provocado una fractura de la primera vértebra cervical. Un percance por el que tendrá que mantener reposo y que le ha llevado a suspender los distintos compromisos profesionales que tenía agendados, el más próximo el 29 de octubre en Ubrique (Cádiz) junto a Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

VER GALERÍA

Pese a que su vuelta a los ruedos no tiene una fecha definida, las lesiones que sufre son las más leves posibles debido a la delicada zona en la que se produjo la herida. "Tras realizarse TAC de cráneo y cervicales más angio TAC se descartó lesión vascular, cuya consecuencia hubiera podido ser fatal. Igualmente, tras las exploraciones pertinentes se descartó una neurológica asociada", reza el comunicado médico que ha difundido ABC.

-Alfonso, el hijo novillero de César Cadaval, debuta en Las Ventas

-Alfonso, el hijo novillero de César Cadaval: 'Es espectacular la oportunidad que me han dado los hermanos Rivera Ordoñez'

A buen seguro su convalecencia será mucho más agradable por el cariño que va a recibir de sus seres queridos. Precisamente, su tío Jorge ha compartido en sus perfiles sociales un emotivo texto con el que le expresaba su apoyo incondicional. "Orgulloso de mi sangre, no tengo filtros cuando tocan algo que me corre por ella. Te quiero sin medida porque no sé querer de otra manera, eres una de esas quince cosas bonitas que me han pasado en la vida. Vive como tú sabes hacerlo, con respeto y con valentía". Un gesto muy parecido al de su progenitor que ha publicado una bonita fotografía de ambos abrazados en una plaza de toros.

VER GALERÍA

Con el humorista comparte su pasión por el mundo de la tauromaquía. Aunque desde muy pequeño sintió una especial vocación por ser matador, no quiso abandonar sus estudios y se llegó a matricular en periodismo. Así se lo explicaba Alfonso a ¡HOLA! en una entrevista en el año 2016. "Mi familia al principio no se lo tomó en serio, se pensaba que era un juego de niño, pero a medida que fui creciendo se fue dando cuenta que realmente me gustaba el toreo". Por este motivo, decidió perseguir sus sueños y, finalmente, en 2018 tomó la alternativa en Sevilla.

Una familia muy unida...

El actor ha formado un hogar numeroso junto a su esposa Patricia Rodríguez, dando la bienvenida al mundo a sus 4 retoños que son la alegría de sus vidas: Marta, que es la encargada de llevar algunos de los asuntos profesionales de su padre; Patricia, que estudió comunicación y actualmente se dedica al mundo de las redes sociales; Cesar, que también tiene formación en marketing y comunicación, pero se ha inclinado por la interpretación, y el benjamín, Alfonso.

Los Morancos, del dolor por la muerte de su hermano, a la alegría por la llegada de un nuevo bebé a la familia

César Cadaval, protagonista de la última polémica en redes sociales