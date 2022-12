Mariah Carey y el secreto detrás del villancico más rentable de la historia: 'All I Want For Christmas Is You' El single compuesto en solo 15 minutos, sigue batiendo récords después de 28 años y siendo el número uno en las listas de reproducción

En cuanto termina Halloween, Mariah Carey deja claro que ha empezado su momento. Para muchos es prematuro, pero empieza a notarse en las búsquedas, y las listas de éxitos empiezan a incluir el temazo de la temporada: All I Want For Christmas is You. Desde 1994, cuando empieza diciembre y se acerca la navidad se empieza a escuchar la voz de Mariah Carey en las radios, la televisión, centros comerciales y en todos los comerios del mundo. "All I Want for Christmas Is You" es el himno navideño por excelencia, porque nada mas estrenarse, alcanzó el número uno de todos los rankings de música. Una canción divertida, tradicional y muy navideña, un sencillo que no pasa de moda y que es imposible resistirse a escucharlo en casa durante estas fechas tan señaladas.

¿Cómo se compuso el villancico más famoso?

La cantante compuso en tan solo 15 minutos el que hoy ya es el cántico más rentable de la historia. Sin embargo, el instrumento más emblemático de la melodía es posiblemente su rango vocal de cinco octavas, que es una característica por la que Mariah es conocida en su aclamada carrera musical. La inspiración le llegó mientras decoraba un árbol de Navidad y pensaba en lo feliz que estaba junto a su pareja de entonces, el empresario Tommy Mottola. Se sentó delante de un Casio, grabó una demo y en pocos meses, ya estaba lista para formar parte de su álbum Merry Christmas. No solo bate récors en streaming cada año que pasa, sino también ha construido un pequeño imperio en torno a la melodía.

Negocio millonario

Un total de 60 millones de dólares. Esta es la cantidad aproximida de beneficios que la compositora lleva acumulados por su éxito hasta la fecha. Cada año se estima que suma unos 650.000 dólares más, una cifra más que considerable por un tema que tardó apenas 15 minutos en componer. Después de 28 años, esta creación cuenta con un records Guinnes a nivel mundial por la canción más reproducida en Spotify durante 24 horas: 10,819,009 retransmisiciones. La cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense lleva en activo durante décadas y ya ha ganado 5 premios Grammy , 10 AMA y 15 Billboard Music Awards. El patrimonio de la empresaria asciende a la friolera de 340 millones de dólares.

¿Qué significan realmente estos números tan boyantes?

La productora, además de ser la dueña del hit más importante de navidad, ha construído un imperio navideño que se extiende a otros terrenos fuera del mundo musical. Su single ha transpasado las barreras de la músca y ha generado diferentes negocios como un especial de televisión para el canal ABC en 2010, una película para Hallmark Channel llamada A Christmas Melody en 2015, que Mariah protagonizó y dirigió, un cuento para niños, All I Want for Christmas Is You en 2015, un gran espectáculo navideño anual que, desde su lanzamiento en Nueva York en 2014, se expandió a otras ciudades de Estados Unidos y ha recaudado más de 16 millones. La canción ha sido incluida en bandas sonoras de enorme éxito como la de la película Love Actually, y artistas celebres como Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Bieber o Fifht Harmony han grabado versiones que le reportan los correspondientes derechos de autor. Este año, también hay que añadir las ganancias que le ha generado la canción al ser su pasaporte para su acuerdo con Apple TV+ para crear el programa Mariah Carey's Magical Christmas Special, y también saca beneficio de un libro-karaoke y un muñeco de ella misma vestida de Mamá Noel.

La artista estadounidense nunca deja de sorprender a sus seguidores, después del colosal éxito que ha tenido su libro The Meaning of Mariah Carey, ha decidido que el siguiente paso sea una película sobre su vida. Carey, es un icono navideño y es imposible imaginarse un mes de diciembre sin escuchar su voz.

