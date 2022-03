Mariah Carey, la diva que reinventa la Navidad todos los años

Loading the player...

Desde que lanzó All I want for Christmas is you hace 26 años, Mariah Carey se ha convertido en la reina de la Navidad. Año tras año, la gran diva de la música se reinventa sorprendiendo a sus millones de fans de todo el mundo. All I Want for Christmas is You es una de las canciones más escuchadas de todos los tiempos, se trata de un villancico moderno, conocido a escala planetaria y fácilmente reconocible desde sus primeros acordes. Una melodía que ha sido la banda sonora de las fiestas durante más de dos décadas y que ha batido todo tipo de récords. Tal es el éxito de este himno navideño que, el año pasado, la organización mundial de los Récords Guinnes otorgaba a la cantante tres nuevos hitos: el de la canción navideña en solitario más alta en el ranking Hot 100, también la más escuchada en un margen de 24 horas (con más de 10.8 millones de reproducciones en Spotify el pasado diciembre) y la que más semanas ha estado en la lista top 10 de Reino Unido por un tema navideño. ¿Quieres descubrir por qué Mariah Carey sigue siendo la reina de la Navidad 26 años después? Dale al play y no te lo pierdas.

- El curioso motivo por el que Mariah Carey está muy agradecida a la ciudad de Málaga

- ¡Un milagro antes de Navidad! Mariah Carey hace realidad el sueño de sus hijos Roc y Roe

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.