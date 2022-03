El curioso motivo por el que Mariah Carey está muy agradecida a la ciudad de Málaga esta Navidad

Loading the player...

Mariah Carey está inmersa en una gira por Estados Unidos para promocionar su nuevo disco de villancicos, en el que está incluido el famoso All I Want for Christmas is You. En medio de esa vorágine de conciertos, que le han llevado a actuar en ciudades como Nueva York y Boston, Mariah ha visto un vídeo de la ciudad de Málaga que le ha dejado muy impresionada. La cantante no ha dudado en escribir un emotivo mensaje destinado a la ciudad y sus habitantes. Mariah ya estuvo las pasadas navidades en España, para ofrecer un concierto en Madrid, pero ahora su corazón se ha unido a la capital de la Costa del Sol. ¿Quieres saber por qué Mariah está tan agradecida a Málaga esta Navidad? Dale al play y no te lo pierdas.

