El recuerdo a Verónica Forqué cuando se cumple un año de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de Verónica Forqué. El 13 de diciembre de 2021 la actriz de Kika o ¿Qué hecho yo para merecer esto? fue encontrada sin vida en su residencia de Madrid, provocando una gran conmoción en toda la sociedad española. La intérprete, de 66 años, separada y madre de una hija, nos dijo adiós semanas después de admitir las depresiones que venía sufriendo en los últimos años y que la habían hecho atravesar momentos muy duros.

Meses antes de fallecer, la artista madrileña había participado en MasterChef Celebrity, un espacio que le devolvió la popularidad y la acercó a las nuevas generaciones. Durante el talent culinario habló de los momentos críticos que había atravesado en su vida y de hecho antes de finalizar el concurso se vio obligada a renunciar porque no tenía fuerzas para continuar. "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida... Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", confesó la protagonista de Kika antes de marcharse del programa, que fue grabado entre los meses de mayo y julio de 2021. La última aparición pública de la intérprete fue semanas antes de morir en el desfile de Eduardo Navarrete, quien fue su compañero en MasterChef.

Un homenaje en los premios Forqué.

Doce meses han pasado ya desde que la recordada hija del productor y director José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo nos dijera adiós. La actriz, que tiene un parque que llva su nombre en el disrito Chamartín, recibirá un homenaje en la entrega de los premios Forqué, que se celebrarán el próximo 17 de diciembre en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid. Una celebración con la que arrancará la temporada de premios de la industria audiovisual española, y que tendrá en su memoria a la familia Forqué, ya que la misma semana en la que se celebra la gala también se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la actriz.

Verónica Forqué es una de las figuras fundamentales de la cinematografía española después de de casi cinco décadas y de la televisión gracias a series como Pepa y Pepe o La que se avecina, y, como tal, se la rendirá tributo durante la ceremonia. La que fuera musa de Pedro Almodóvar siempre tuvo una relación especial con los galardones, a cuya gala asistió en numerosas ocasiones, llegando incluso a entregar el reconocimiento a la mejor interpretación femenina en su vigesimosegunda edición en el año 2017 y el premio al cine y educación en valores en su vigesimotercera edición en 2018.

También habrá un especial recuerdo a José María Forqué, productor y director fundamental en la cinematografía española que falleció prematuramente en 1995 tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía. El laureado cineasta, que consiguió el Oso de Plata del Festival de Berlín con Amanecer en puerta oscura y también se prodigó en la comedia con cintas como la mítica Atraco a las tres o Casi un caballero, fue también acérrimo defensor de los derechos de los productores, impulsando la creación de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, organización de la que fue el primer presidente.

Verónica Forqué era una de las actrices más galardonadas de nuestro país -contaba con nada menos que cuatro premios Goya y el Feroz de Honor, entre otros reconocimientos- y detrás del plano profesional estaba su faceta como madre orgullosa de su hija María, uno de los pilares más importantes de su vida. Verónica Forqué y Manuel Iborra se casaron 1981 y nueve años más tarde tuvieron a su única hija María. En 2014 anunciaron su separación y desde entonces, tal y como contó la actriz, no mantenían ningún tipo de contacto.

Siete meses después de la muerte de la actriz, su hija María hablaba de la ausencia de su madre, a la que siempre ha tenido muy presente en el día a día. "La recuerdo con mucho amor” aseguró la artista, que además señaló que hablaba con ella todos los días. María señaló que seguía adelante, centrándose en su carrera como Dj y artista polifacética, una trayectoria con la que ha alcanzado un gran reconocimiento. "Es lo que ella habría querido que hiciera", aseguraba la hija de la intérprete, que a día de hoy triunfa como artista plástica fuera de nuestras fronteras.