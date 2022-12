Descubre el vínculo con 'Emily in Paris' de la influencer Natalia Osona, una de las invitadas al estreno de la nueva temporada

La tercera temporada de Emily in Paris está a punto de aterrizar en Netflix, concretamente el próximo 21 de diciembre, y la ficción calienta motores con su premier mundial en la ciudad de la luz. De entre todos los invitados que acudieron al estreno de la producción que suma dos nominaciones a los Emmy 2021 y otras dos a los Globos de Oro 2021 ha llamado la atención un rostro popular del sector influencer español: Natalia Osona. La creadora de contenido en Internet, que enfoca sus publicaciones hacia el lifestyle, y fundadora de la marca de moda Glowrias, que ha sobrepasado el millón de seguidores, acudió con sus mejores galas al Teatro de los Campos Elíseos de París, escenario en el que se festejó el nuevo lanzamiento de la plataforma de streaming en presencia del elenco de la serie y desfiló y posó en la alfombra rosa del evento.

A sus 31 años, la madrileña que arrasa en redes sociales y que puede presumir de haberse formado en prestigiosas universidades de la talla de Harvard o la Sorbona de París ha cumplido un nuevo sueño, el de formar parte de esta exclusiva lista de invitados: "Un día como hoy me gustaría deciros que jamás permitáis que nadie os hunda y que luchéis siempre por vuestros sueños", ha expresado en su perfil, en el que ha desvelado que es vecina de la actriz Lily Collins, protagonista de la cinta.

Natalia, que está construyéndose una casa a su gusto en el Principado de Andorra que tendrá cinco plantas, ascensor y piscina climatizada, ha trasladado su residencia temporalmente a París, donde está viviendo grandes momentos con su novio Diego Sanchís y sus tres perritas Pipa, Matilda y Georgina: "Bienvenidos a nuestra nueva vida, o mejor dicho, bienvenus dans notre nouvelle vie", anunciaba a principios del mes de septiembre, al tiempo que compartía un vídeo en el que abría las puertas de su nuevo hogar. Ahora sabemos que además de estar muy contentos con su día a día en la Ciudad de la Luz, la pareja vive muy cerca de la popular actriz, hija del músico Phil Collins y de la intérprete Jill Tavelman.

"Siempre me decís que mi vida os recuerda a Emily in Paris. Quién me iba a decir a mi hace dos años, cuando se convirtió en una de mis series favoritas, que acabaría viviendo en París, siendo vecina de la protagonista y siendo invitada por Netflix a la premier mundial", ha manifestado visiblemente emocionada en un comunicado al que la cuenta oficial de la empresa de entretenimiento ha reaccionado con el mensaje "que se prepare París porque una nueva diva ha llegado a la ciudad". Las reacciones al post no han tardado en aparecer y ya pueden leerse comentarios de compañeras de profesión como Gloria Camila, Sofía Suescun, Estela Grande, Victoria Lomba, Marta Riesco o Marta López Álamo que celebran la oportunidad que se le ha brindado a Natalia.

La empresaria también ha querido acercar a sus fans a los rincones con más encanto de la serie dirigida por Darren Star que narra las aventuras de una joven publicista que viaja de Estados Unidos a la ciudad del amor para dirigir la estrategia digital de una agencia a la que aporta un toque de frescura: "Hoy me he vestido súper Emily porque os estoy grabando el vídeo de las ubicaciones de Emily in Paris y haciendo una ruta para que visitéis los spots de la serie cuando vengais por aquí", ha apuntado hace unas horas.