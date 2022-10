Sobre maquillaje, moda y 'Emily in Paris': hablamos con Natalia Osona en su visita a Madrid

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Natalia Osona se ha convertido en una de las influencers de referencia en nuestro país, aunque hace algunos años le habría resultado difícil imaginarlo así. Esta estudiante de Derecho tuvo que abandonar su carrera en 2014 debido a una enfermedad que la mantuvo postrada en la cama con unos fuertes dolores de espalda. Por aquel entonces creó una pequeña tienda online con los ahorros que tenía y comenzó a crear contenido en redes sociales. Poco a poco, y ya recuperada, su presencia en Instagram fue creciendo al igual que su marca, Glowrias. "Fue una bocanada de aire fresco porque de estar en una cama a ir creciendo en algo nuevo… Supuso una grata sorpresa y un chute de energía", explicaba hace unas semanas durante una entrevista con ¡HOLA!+.

Ahora Natalia compagina con éxito su trabajo de influencer con su propia empresa y se ha mudado a París, donde vive junto a su pareja y sus tres perritas. Esta semana ha volado hasta Madrid para presentar su nueva colaboración con Primark Beauty: The Expert Edit x Natalia Osona, una colección de cosméticos cruelty free entre los que ha elegido sus imprescindibles. Hablamos con ella para conocer su rutina de maquillaje, su inspiración para crear looks virales y cómo es su nueva vida en la capital francesa teniendo de vecina a... ¡Lily Collins!

¿Qué producto de esta colección es tu favorito?

Soy una enamorada de los labiales, siempre me encanta llevar los labios delineados a lo Kylie Jenner, por eso el lip liner es mi producto favorito. Es cierto que prefiero los tonos naturales porque mis labios ya de por sí son gorditos, y si aplico un color más fuerte podría ser demasiado. Por eso esta vez he seleccionado tonos nude, todo muy natural.

Si solo pudieras escoger tres básicos de maquillaje para tu neceser de viaje, ¿cuáles serían?

Delineador de labios, corrector para las ojeras y máscara de pestañas. Creo que estos tres productos son los que mejor te ayudan a conseguir un efecto 'buena cara', del resto es más fácil prescindir.

¿Cómo es el paso a paso de tu maquillaje diario?

Antes del maquillaje siempre me hago la rutina de belleza para que los productos se puedan aplicar mejor. Nada complicado: me lavo la cara, me pongo sérum y crema. Durante el día a día no suelo utilizar base, así que comienzo con el corrector de ojeras, que a veces aplico también sobre alguna rojez. Después uso un delineador de labios y direcatmente pongo gloss encima, extendiendo un poquito el color para obtener un resultado natural. Un poquito de colorete, también máscara de pestañas y, solo si estoy animada, utilizo el eyeliner, ¡pero no siempre apetece!

Te has mudado durante un temporada a París, ¿a qué se debe este cambio y qué tal lo llevas?

Fuimos allí por trabajo este verano y surgió la oportunidad. El objetivo es crear más contenido en redes sociales, también colaborar con alguna marca francesa y conocer a otros creadores. Aunque siempre he sido una enamorada de París, de hecho hice mi Erasmus allí. Para mí es la ciudad más bonita del mundo, pero es cierto que el trato con la gente no siempre es fácil, me da la sensación de que algunas personas son algo distantes. El frío y la falta de sol es lo que peor llevo, pero me encantan los retos, así que de momento no tenemos fecha de vuelta.

Has conocido a Lily Collins allí...

Sí, ¡era mi vecina! Durante el rodaje de Emily en París vivía allí y primero fue mi chico quien coincidió con ella paseando a los perros. Fueron Lily y su marido quienes se presentaron. Es maravillosa, una persona muy natural. Me daba cosa pedirle una foto, no quería invadir su privacidad, pero se mostró encantada. Ojalá vuelva a verla si regresa de nuevo. Me encanta la serie, ¡me siento muy identificada!

¿Cómo es compaginar tu trabajo en redes con el de tu marca de ropa?

Es sacrificado, una empresa ocupa el 200% de tu tiempo. Por suerte yo comencé con la marca antes que con mi trabajo de influencer, lleva ya ocho años y funciona bien. Ahora puedo desvincularme y no estar tan presente, además tengo a mi madre en quien puedo delegar. Es una mujer increíble, muy trabajadora. Yo me ocupo sobre todo de la parte de imagen, marketing y colecciones, y ella de organizar y controlar. Ahora queremos relanzarla: durante el COVID-19 tuvimos que hacer una reestructuración para aguantar y ahora se vienen cosas muy guays.

Celebrities como Aitana o Edurne han posado con ropa de tu marca, ¿quién más te haría especial ilusión que la llevase?

Cualquier persona, siempre me emociono cuando veo a chicas con bolsas de Glowrias. Pero por pedir... ¡Hailey Bieber o Kendall Jenner estaría muy bien!

Tus looks sirven de inspiración a tus seguidores, ¿pero en qué te inspiras tú a la hora de vestir?

Siempre me fijo en las tendencias. Los viajes me ayudan muchísimo y vivir ahora en París, la capital de la moda, me sirve como inspiración. Saco muchas fotos a escaparates, a los conjuntos que llevan otras chicas... En Nueva York también encontré muchas ideas. Me ecanta tomar como referencia el street style, gente normal que lleva looks increíbles.

Ahora que tantas influencers y celebrities están lanzando su propia firma de belleza, ¿te planteas tú algo similar?

Hace un par de años me propusieron lanzar mi colección de maquillaje, pero no lo vi claro. Creo que al final es bastante más sensato centrarme en la ropa, que es mi negocio, porque 'quien mucho abarca poco aprieta'. Lo que he lanzado ahora con Primark es lo óptimo, con un equipo capacitado detrás, porque yo no me veo haciendo esto sola. El tema de los cosméticos es complicado, tiene mucha normativa y prefiero hacerlo así, no quiero arriesgarme en terrenos que no controlo tanto.