Marta Lozano: 'Las 'influencers' vivimos con la crítica de que lo nuestro no es un trabajo'

Hace unos días, Marta Lozano protagonizaba uno de los cambios de looks más radicales de la temporada. Se despedía de su larguísimo pelo para apostar por un corte clavicut, la media melena a capas que tanto se lleva esta temporada. Además del gusto por innovar con su peinado, la influencer ha querido dotar de sentido a esta transformación que tiene en realidad un objetivo: visibilizar la importancia de la donación de cabello. La valenciana se ha asociado con Llongueras para donar el suyo a Peluca Solidaria, un proyecto social que fabrica postizos para pacientes de cáncer que han perdido el pelo durante los tratamientos.

Las asociaciones han alertado sobre la escasez de donantes de pelo, y motivada por ello, Marta Lozano se ha asociado con los salones de peluquería uniéndose a GEICAM (Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) para concienciar sobre lo sencillo que es realizar una donación. ¿El requisito? Cortarse mínimo 30 centímetros de cabello natural.

Aprovechamos la ocasión para hablar en persona con la influencer sobre qué ha supuesto este cambio de look para ella, cuáles son las luces y sombras de esta profesión que "algunos no reconocen como un trabajo", admite, y qué proyectos personales tiene en mente.

¿Te costó mucho tomar la decisión de hacerte un cambio de look tan radical?

Si no hubiera sido por este proyecto, no me habría atrevido. Me llamaron y me comentaron que hay un problema de escasez de donación de pelo, algo que no sabía. Pensé entonces que este podía ser un buen momento para visibilizarlo y concienciar de ello a la comunidad que me sigue. Hasta la fecha nunca me había cortado tanto el pelo, pero 40 centímetros, si lo mides en una regla, ¡son muchos!

¿A qué peinados recurres ahora que tienes el pelo corto?

La verdad es que llevo solo dos semanas con el pelo corto, así que no me ha dado mucho tiempo a experimentar. Pero me gustó especialmente uno que me hice en la Semana de la moda de Milán, era un semirecogido con lazo y creo que voy a repetirlo más veces.

¿Algún truco para mantener el cabello sano?

Los expertos me aconsejaron varios productos para cuidarlo a partir de ahora, porque si alguna vez quiero volver a tenerlo tan largo es necesario cuidarlo para que llegue sano. Aquí los tratamientos de hidratación son muy importantes.

¿Te habrías casado con el pelo corto?

Si te soy sincera... no, el 'melenón' que llevaba era parte de mi identidad. Muchas veces cuando voy de invitada me recogo el pelo en un moño bajo, aunque ahora ya no puedo. Y ese fue el peinado que escogí también el día de mi boda, no quería verme diferente de repente después de 20 años, no era el mejor momento para innovar.

Acabas de aparecer en la lista de Mejores Influencers de Forbes, ¿te imaginabas este reconocimiento cuando empezaste a trabajar en redes?

No me esperaba nada de lo que ha pasado, ni que haría una boda en directo, ni que llegaría a ser portada de una de las revistas más importantes de nuestro país (¡HOLA!), ni que aparecería en esta lista durante tres años seguidos. Siento todo como una película... Nunca te dejas de sorprender, nunca te acostumbras. Pero me hace una ilusión tremenda.

¿Qué es lo más gratificante y la parte más complicada de tu trabajo?

Cuando hago campañas como estas, sesiones de fotos o acudo a los desfiles, lo disfruto mucho, soy feliz. Pero los momentos previos a todo esto se me hacen cuesta arriba. Son muchas horas que paso sola y eso es lo más crudo. Nunca me he arrepentido de dedicarme a ello, pero entiendo que haya otras influencers que digan: 'no puedo más'. Es un ritmo muy intenso y vivimos constantemente con la crítica de que lo nuestro no es un trabajo. Pero al final tienes que ser fiel a ti misma: yo soy quien quiero ser, no lo que la gente diga de mi. Así que intento que las críticas no me afecten, aunque sea a veces complicado. También te digo que si algún día necesitara parar, lo haría, aunque aún no me he visto en esa situación. Lo que sí intento hacer con mi marido es un poco de detox, pasar tiempo juntos sin tener a mano el móvil.

Has estado estos días en las Semanas de la moda de Nueva York, Milán y París: ¿cómo te organizas a la hora de planificar los conjuntos que llevarás en la maleta?

En Fashion Week es todo más intenso, son muchos días, otras ciudades, otro ambiente y otra gente, porque allí coincides con influencers internacionales. Así que siempre intento planificarlo todo con antelación, ser organizada es la clave. Pensar previamente qué looks llevarás cada día y llevarlos ya preparados es importante, aunque también hay margen para improvisar. Si alguna marca de repente te cede una prenda o complemento, hay que ser rápida y detectar con qué puede quedar mejor. Todo es más sencillo si llevas ya los looks preparados en la maleta.

¿Algún proyecto profesional a la vista?

La verdad es que después de haber creado una firma de belleza, lanzado una canción o retransmitir mi boda... ¡Estoy abierta a todo! Me preguntaban antes si me planeteo alguna vez hacer televisión, y aunque es algo que me da cierto respeto, ¿por qué no?

¿Y a nivel personal?

Ser madre es una ilusión que he tenido toda mi vida, pero si me lo planteo ahora no es el momento, no a corto plazo. Estoy en una época en la que se me está acumulando mucho trabajo y en estos momentos no podría dedicarle tiempo a un niño. Pero evidentemente vendrá.