Marta Lozano y Teresa Andrés impactan en la Semana de la Moda de Milán... ¡con momento fan incluido!

Septiembre es sinónimo de moda. Las principales ciudades del mundo se despiden de la temporada estival de la mejor manera posible al acoger en sus calles a los diseñadores más prestigiosos que presentan sus nuevas colecciones sobre las pasarelas. Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano han puesto la nota española en el front row de Milán actuando como imagen de algunas de las firmas más conocidas de esta industria. En esta ocasión, las influencers, que además son grandes amigas, han deslumbrado en la capital de la Lombardía con sus estilismos, siempre en perfecta sintonía, combinados entre sí y elegantes, pero con el toque arriesgado que las hace únicas y que las ha llevado a destacar en esta competitiva profesión.

Las creadoras de contenido valencianas han adelantado en sus outfits algunas de las tendencias que más se van a repetir este otoño y que son imprescindibles para crear un buen fondo de armario: como las gabardinas en tonos camel, los pops de color en los accesorios o las botas mosqueteras de acabado en charol. Además, Milán ha sido el escenario perfecto para que Marta Lozano haya estrenado en sociedad su radical cambio de look, puesto que ha empezado el nuevo curso escolar cortando su característica larga melena más de 40 centímetros para dar paso a un clavicut que no le puede resultar más favorecedor.

De la misma manera, la mujer de Lorenzo Remohi ha compartido con todos sus seguidores uno de los instantes más emocionantes de esta velada, ya que también ha tenido su momento fan al coincidir con J Balvin. Marta se ha declarado una gran admiradora de la música del reguetonero colombiano y no ha podido evitar fotografiarse junto a él en un divertido retrato en el que ambos aparecen sacando 'morritos' y con unas gafas de sol muy parecidas. La influencer ya ha hecho sus propios pinitos en la canción, con un sencillo promocional de su marca de cosmética, y, quién sabe, si entre ellos habrán hablado sobre una posible colaboración.

Por su parte Teresa, que guarda una relación muy estrecha con Italia porque realizó un Erasmus allí y siempre que puede disfruta de las tradiciones culturales y gastronómicas del país mediterraneo, ha acudido en compañía de su marido Ignacio Ayllón. Precisamente, antes de este viaje el maestro anunciaba en sus perfiles sociales que se había tomado una excedencia en su trabajo para emprender una nueva etapa. Quién también ha asistido a la cita ha sido Mery Lozano, hermana pequeña de Marta, que, siguiendo los pasos familiares, se está labrando un nombre propio entre las nuevas generaciones de las plataformas online por su buen gusto a la hora de vestir. Las 3 mujeres también estuvieron presentes en los desfiles de Nueva York dando fé de la dulce etapa laboral que atraviesan con numerosos proyectos que las mantienen unidas.

