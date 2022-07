Marta Lozano recuerda su boda en una fiesta con amigas donde todas van ¡vestidas de novia! Para este plan improvisado la 'influencer' ha prestado a sus amigas los looks nupciales que llevó en su enlace el pasado mayo

El pasado 28 de mayo la influencer Marta Lozano daba el sí, quiero a Lorenzo Remohi en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia de San Bartolomé, en Jávea. La boda, que se pudo seguir en directo en ¡HOLA!+, reunió a algunas de las caras más conocidas e influyentes de las redes sociales, entre las que se encontraban María Pombo o Laura Escanes. Ahora, cuando están a punto de cumplirse dos meses de aquella fecha, la creadora de contenido ha querido rememorarla con sus amigas más cercanas. Marta ha compartido varias imágenes en sus redes sociales donde aparecen todas las amigas vestidas de blanco. Es más, lucen los vestidos nupciales que su amiga Marta llevó el día de su enlace, donde sorprendió con tres diseños distintos.

"4:00 de la mañana... En mi casa con mis amigas recordando nuestras bodas y preparando las dos que quedan por venir", ha escrito la influencer junto a la galería de imágenes. Si eres fan de la serie Friends seguro que esta foto te recuerda a aquel capítulo en el que Monica, Rachel y Phoebe terminan vestidas de novia sentadas en el sofá mientras toman cerveza y palomitas. Y es que precisamente esta escena es la que han homenajeado Marta y sus amigas en esta improvisada fiesta. En varios stories, la fundadora de Glow Filter ha explicado que de las cuatro amigas, dos están casadas y dos van a pasar por el altar próximamente. En un momento dado, la noche tomó un rumbo inesperado cuando rescataron del armario los vestidos y zapatos que Marta llevó el día de su boda.

En las instantáneas podemos ver primero el vestido nupcial, un impecable diseño de Lorenzo Caprile, de estética clásica y atemporal. El segundo vestido, la propuesta con escote palabra de honor y falda de plumas que Marta llevó durante el banquete, fue a parar a otra de sus amigas. Y por último, su tercera elección, un minivestido con corpiño de marcado carácter festivo, también abandonó el armario en esta divertida noche, aunque lo que no se aprecia en las imágenes es el abanico de Betto García con el que combinó esta apuesta. Tanto el segundo como el tercer look fueron igualmente obra de Lorenzo Caprile.

Marta, por su parte, se sumó a la fiesta con un look blanco que remató con una diadema con velo. Sin duda, los planes improvisados son siempre las más memorables, y no se nos ocurre una forma más divertida de recordar un día inolvidable. "Me encanta el plan", "Vaya planazo" o "Lo más", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post. ¿Conseguirá poner de moda esta peculiar fiesta de nostalgia nupcial?

