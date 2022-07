Marta Lozano desvela el cuarto vestido de novia que llevó durante su boda en... ¡Las Vegas!

Hace dos meses que Marta Lozano y Lorenzo Remohi se dieron el 'sí, quiero' en una emotiva ceremonia en Jávea, un acontecimiento de lo más esperado en el que vimos un despliegue de looks de invitadas muy variado, gracias a otras influencers que no se quisieron perder la celebración. Pero si hablamos de moda, no podemos pasar por alto los vestidos que llevó la novia en su gran día. Hasta en tres ocasiones se cambió, luciendo diseños de Lorenzo Caprile que fueron desde la pieza clásica con cola de cinco metros con la que apareció en la iglesia, pasando por un palabra de honor con falda de plumas y un tercero más corto y cómodo para el resto de la velada. Sin embargo, habíamos pasado por alto un cuarto modelo... ¡Y con razón! Porque no ha sido hasta ahora cuando la valenciana ha decidio compartir los detalles de un segundo enlace muy divertido que tuvo lugar durante su luna de miel.

Después de casarse en España, la pareja se marchó de viaje a Las Vegas, Hawái y Bora Bora, y fue en el primer destino donde quisieron volver a sellar su amor al más puro estilo Jennifer Lopez y Ben Affleck. Y es que al igual que ellos, Marta Lozano y su marido también decidieron pasar por una capilla para que les casase Elvis Presley. "Si estás de luna de miel en Las Vegas, te tienes que casar", aseguraba la influencer, que ha aprovechado que cumplen dos meses de casados para compartir la noticia con sus seguidores. "Me vuelvo a reír cuando veo de nuevo las fotos", asegura. También ha explicado que en un principio la idea era casarse disfrazados, ella como Marilyn Monroe y él como el rey del rock, "pero a esas horas ya no había nada abierto", aclara.

Y finalmente su elección fue este vestido entallado de corto midi y manga asimétrica, con detalle de volantes que recorría el pecho y el hombro. Un modelo con una discreta abertura lateral ideal para ceremonias civiles, que puede convertise en la opción perfecta de las novias que después quieran reutilizar sus conjuntos. Lo acompañó con unas sandalias de tiras y tacón medio, también color blanco, a juego con el minivelo que adornaba su recogido: un sencillo moño bajo con la raya en medio.