Sarah Jessica Parker y Uma Thurman protagonizan un excepcional posado con sus hijos en Broadway Las actrices acudieron en familia al estreno mundial de la obra 'Some Like it Hot'

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick han hecho una de esas excepciones que tanto gustan a sus fans y acudieron en familia al estreno mundial en Broadway de Some Like It Hot (cuyo título es español es Con faldas y a lo loco). La actriz, de 57 años, que está inmersa en el rodaje de la segunda temporada de And Just Like That..., aprovechó sus horas libres para ir con su marido, Matthew Broderick, y sus tres hijos a la premiere de esta comedia que en su día protagonizaron en el cine Marylin Monroe, Tony Crutis y Jack Lemmon, a las órdenes de Billy Wilder.

En esta citan tan familiar nos percatamos de lo mucho que han crecido los hijos del popular matrimonio, uno de los más estables de la meca del cine. James tiene 20 años, y las mellizas Tabitha y Marion han cumplido ya 13 años. A medida que van siendo mayores se aprecia cada vez el gran parecido que guardan con sus célebres papás. Mientras que Tabitha, morena de ojos oscuros, recuerda más a su padre, las facciones de James y Marion, de tez clara y ojos azules, son de la conocida estrella de Sexo en Nueva York.

El primogénito ha regresado a casa por Navidad. James estudia en la Universidad de Brown, en Rhode Island, un hecho que rompió el corazón de la actriz al ver cómo su hijo abandonaba el nido y partía hacia la Uniersidad. El primogénito de Sarah Jessica eligió para esta cita familiar un elegante traje negro, mientras que sus hermanas Marion y Tabitha lucían vestidos debajo de sus abrigos estampados. Por su parte, Parker lució una gabardina blanca sobre un elegante vestido azul oscuro de lentejuelas para su desfile por la alfombra roja, y Broderick una chaqueta azul a cuadros sobre un jersey de cuello alto negro.

La mediática pareja siempre ha querido mantener a sus hijos lejos del centro de atención, pero ocasionalmente acuden juntos a eventos de alfombra roja ahora que son más mayores. Este año la pareja ha celebrado sus bodas de plata. Los actores contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 1997 por lo civil, y fue un enlace un tanto peculiar, ya que la novia no lució un vestido al uso -eligió un vestido negro de tirantes con volantes en la falda- y los invitados a la ceremonia no sabían que estaban asistiendo a la boda de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick.

Uma Thurman es otra de las actrices que también convirtió este estreno en un asunto de familia y acudió con su hija Luna. La estrella de Kill Bill, de 52 años, vestía una chaqueta negra sobre un vestido negro, mientras que su hija, de 10 años, vestía un elegante top gris y encima de él una capa. La pequeña Luna es hija de Thurman y el millonario suizo Arpad Busson, con quien no llegó a casarse. La protagonista de Pulp Fiction tiene otros dos hijos, Maya, y Levon, de 24 y 20, respectivamente, de su matrimonio con Ethan Hawke, mientras que el empresario suizo es padre de Flynn, de 24 años, y Aurelius Cy, de 19, con Elle MacPherson.