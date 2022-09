No suelen aparecer en público El detalle que confirma que las hijas de Sarah Jessica Parker han heredado su estilo La actriz estuvo en el estreno de 'El retorno de las brujas 2' con su marido Matthew Broderick y las adolescentes de trece años

Esperadísima première de la segunda parte de El retorno de las brujas en el AMC Lincoln Square Theater de Nueva York, una cinta en la que de nuevo Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy se meten en la piel de los terroríficos personajes que regresan para poblar las pesadillas del público en la noche de Halloween. En la alfombra morada del estreno no estuvieron únicamente sus protagonistas sino numerosos rostros conocidos y algunos familiares que no quisieron dejar pasar la oportunidad de aplaudir tanto talento. Es el caso por ejemplo de Bette Midler, que estuvo acompañda por su marido Martin von Haselberg, Kathy Najimy, con el suyo, Dan Finnerty, y Sarah Jessica Parker que fue con Matthew Broderick y sus hijas. Fueron precisamente las mellizas Loretta y Tabitha quienes acapararon muchos de los flashes a sus trece años, no solo por el gran parecido que tienen con sus padres sino por el estilo del que presumieron.

El reencuentro de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' con la destacada ausencia de Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker y su forma de celebrar sus bodas de plata

VER GALERÍA

Loretta, con un vestido con tela en tono plata brillante y la melena suelta, y Tabitha, fiel al color negro (ya lo ha lucido en alguna otra aparición pública), demostraron que casi alcanzan en altura a su madre. Las adolescentes, a la vista está, han heredado el estilo de Sarah Jessica, impecable con un Armani Prive y que se hizo muy popular precisamente por su gusto por la moda en uno de los papeles más icónicos de su carrera, el de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. A sus impecables modelos y prendas de marca, se unían los zapatos firmados por Manolo Blahnik, conocidos popularmente como Manolos y que su personaje adoraba. Pasaron diez años desde el final de la ficción y la actriz lanzó, en 2014, su propia línea de calzado, SJP Collection, que es la que precisamente ha firmado (según E! News) los peep toes que llevaban sus hijas en esta première. ¿Quién mejor que sus herederas para lucir las creaciones de la intérprete?

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esta es una de las escasas ocasiones en las que las hijas de la actriz aparecen en público, aunque este año es la segunda desde el pasado marzo, cuando se unieron a su hermano James, de 19 años, en el estreno de de la obra de teatro de sus padres en Broadway. Se pudo comprobar entonces el gran parecido de James y Loretta con su madre pues ambos son rubios y de ojos azules, mientras que Tabitha tiene rasgos que indudablemente recuerdan a su padre, estrella de filmes como Lady Halcon, Todo en un día o Juegos de guerra.

VER GALERÍA

El retorno de las brujas 2 se podrá ver en Disney + el próximo 30 de septiembre y retomará la historia dirigida en 1993 por Kenny Ortega en la que tres brujas resucitaban en Salem, Massachusetts, y trataban de convertirse en inmortales. En esta secuela tres jóvenes traen accidentalmente a las hermanas Sanderson a la Salem actual, 29 años después, por lo que tienen que evitar que causen de nuevo problemas. A las tres protagonistas principales se unen Doug Jones, Hannah Waddingham, Froy Gutierrez, Lilia Buckingham y Whitney Peak, que apareció en la nueva versión de Gossip Girl en 2021.