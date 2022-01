El dulce reencuentro de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' con la destacada ausencia de Kim Cattrall Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis celebraron el estreno de su esperada serie 'And Just Like That' en la Gran Manzana

En medio de una gran expectación Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se dieron cita anoche en el estreno de And Just Like That, el esperado reboot de Sexo en Nueva York, que ha vuelto a reunir a personajes tan célebres como Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes o Mr. Big. Notable ha sido la ausencia de Samantha Jones, papel interpretado por Kim Catrall, que finalmente declinó su participación en la serie por desavenencias con Saran Jessica Parker.

Estreno en Nueva York de And Just Like That en 2021

Estreno de la película Sexo en Nueva York en 2008

Estreno de la película Sexo en Nueva York 2 en 2010

Las grandes protagonistas regresaron a lo grande a la alfombra roja y posaron cada una en su estilo haciendo un guiño a los estilos de sus personajes. Sarah Jessica Parker, de 56 años, eligió un vestido de Oscar de la Renta en tono gris azulado con escote corazón y una falda debajo de tul rosa pálido, una de las prendas más características del armario de Carrie, y una capa semitransparente a juego con el vestido que llevaba sobre sus hombros que aporto glamour al look, que completó con el pelo recogido en un moño estilo bailarina. En la premiere estuvo acompañada de su marido, Matthew Broderick, y su hijo James Wilkie, que a sus 19 años es un apuesto jovencito que se vistió para la ocasión con un traje oscuro como su padre, y juntos posaron en una preciosa foto de familia -solo faltaban las mellizas Tabitha y Marion-.

Sarah Jessica Parker con su marido, Matthew Broderick, y su hijo, James Wilkie

Por su parte Cynthia Nixon, de 55 años, lució un atrevido pero elegante vestido naranja a tono con sus botas, mientras que Kristin Davis, de 56 años, fiel a su estilo clásico, lució un elegante vestido azul marino de escote corazón y corte sirena.

Después de posar con su marido en la vida real, Parker no tuvo inconveniente en hacerlo con su pareja en la ficción, Chris Noth, quien interpretó al amante de Carrie - John James, más conocido como Mr. Big- desde el inicio de la serie en 1998. El actor, que eligió un traje de chaqueta azul marino y camisa celeste, y su gran amiga rieron a carcajadas frente a los fotógrafos antes de que él posara con su esposa, Tara Wilson, en la alfombra roja.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, o lo que es lo mismo Carrie y Mr. Big

Desde que rodaran juntos la serie Parker y Noth se han convertido en grandes amigos y el actor no duda en defender a su amor en la gran pantalla de todo aquel que la critique. Chris desconoce por qué Kim Cattrall no está en And just like that…. "Tengo que decirte que no tengo ni idea de lo que piensa (Cattrall), ni de sus emociones", comentó el interprete en The Guardian sobre la ausencia de la actriz sin querer entrar en detalles. "Sí sé que soy muy amigo de Sarah Jessica y las descripciones de ella ni siquiera se acercan a la realidad. A mí me gustaba, pensaba que (Samantha) era maravillosa en la serie y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran las suyas. Sólo deseo que todo esto no hubiera ocurrido porque fue triste e incómodo", se limitó a decir sobre la polémica en torno a la presencia de Kim Cattrall en el reboot.

Cynthia Nixon, Miranda Hobbes en la ficción

Kristin Davis, conocida como Charlotte York en la pequeña y gran pantalla

Todo el elenco de And Just Like That se reunió para la foto de familia en la alfombra roja antes de la proyección. Más de diez años han pasado desde que se estrenó la segunda película sobre la serie Sexo en Nueva York y ahora llega el broche de oro con los diez capítulos de la serie And Just Like That, que desde hoy podrás ver en HBOMax. A pesar de la ausencia de Cattrall, sí que ha estado presente gran parte del elenco principal.

En la serie además de las protagonistas aparecerán sus parejas en la ficción, Chris Noth como Mr Big; David Eigenberg como Steve Brady, marido de Miranda; Evan Handler en la piel de Harry Goldenblatt, pareja de Charlotte; John Corbett, el otro gran amor de Carrie que interpretó a Aidan Shaw en las temporadas tercera y cuarta de Sexo en Nueva York, o incluso el recientemente fallecido Willie Garson, Stanford, el gran amigo de Carrie, que no había terminado de rodar todas las escenas previstas para su personaje cuando se murió. También apareceran los hijos de las protagonistas que ya se han hecho mayores. Miranda tuvo un hijo Brady, que aparecera ya convertido en un adolescente gracias al actor Niall Cunningham y las hijas de Charlotte, Lily y Rose, que también han crecido y se verán interpretadas por las actrices Cathy Ang y Alexa Swington.

