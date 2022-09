La varita mágica de Sarah Jessica Parker, que vuelve a sus orígenes con 'El retorno de las brujas'

Si pensamos en Sarah Jessica Parker difícilmente podemos dejar de remontarnos a la Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York, un personaje tan longevo que ha marcado enormemente su carrera profesional acompañado a la actriz hasta nuestros días con la secuela Just Like That. Se han completado así la friolera de 24 años interpretando a un mismo personaje, algo poco usual en el mundo de la televisión.

Sarah Jessica Parker renueva la prenda más icónica de Carrie Bradshaw

Sin embargo, lo cierto es que Sarah Jessica Parker ha encarnado otras vidas en la ficción. Más recientemente dio vida a Francés en la serie de HBO Divorce, ha participado durante varias temporadas en Glee y protagonizando junto a Hugh Grant el largometraje ¿Qué fue de los Morgan?. Ahora, regresa con un título que nos será muy familiar y es que supone volver a sus orígenes.

Sarah Jessica Parker no tuvo un éxito temprano pese a que todo parecía presagiar lo contrario. Tras su participación en Footloose con solo 19 años, tuvo que esperar otros 10 para participar en un largometraje de proyección internacional. Fue en Hocus Pocus o como lo conocimos en España El retorno de las brujas, que resultó un éxito de taquilla a nivel internacional aunque Parker pasó algo desapercibida bajo el arrollador carisma de Bette Midler, que se llevó los mejores chistes del elenco de las tres brujas. Sarah Jessica apenas tiene líneas de diálogo en este largometraje pero sí mucha presencia, aunque se muestre casi irreconocible con un pelo rubio oxigenado y cejas intensas.

Tras el impacto que causó Sexo en Nueva York a nivel mundial, un éxito que llegó a Parker con 33 años, dejamos de asociarla con otros papeles. Es entonces cuando muchos han revisitado los clásicos con sus hijos y han podido descubrir, para su sorpresa, que la vivaz y carismática Carrie Bradshaw fue en otra vida la tercera integrante de las brujas de Hocus Pocus, un clásico de Halloween que nos traslada al Salem de los noventa en la noche de todos los Santos.

Ahora, casi 30 años después de su estreno llega la precuela, una nueva oportunidad de volver a una noche de brujas acompañados de una Sarah Jessica Parker que, ahora sí, conocemos muy bien.

El 30 de septiembre se estrena en todo el mundo Hocus Pocus 2, Disney+ trae de nuevo al trío de brujas formado por Bette Milder (El club de las primeras esposas), Sara Jessica Parker y Kathy Najimy, esta última menos conocida en España pero que seguro que recuerdas si te decimos que interpretó a la monja más divertida de Sister Act (con el permiso de Whoopy Goldberg).

En esta ocasión se abrirá una grieta temporal entre el Salem de hoy en día y el de 1600, año en el que se vivió la caza de brujas en la América de los colonos, así podremos profundizar en quiénes eran las brujas protagonistas y nos sumergiremos en aquello que las convirtió en los seres malvados que ahora conocemos. Podremos ver al personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en su infancia, pero no nos privaremos de ver de nuevo como las tres brujas viajan a la actualidad y hacen de las suyas en una maléfica noche de 2022.