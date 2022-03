En cifras, cómo el episodio final de 'And Just Like That' disparó las ventas de moda Los looks de Sarah Jessica Parker siguen causando revuelo entre las espectadoras de la serie

And Just Like That... todo comienzo tiene su final. Este jueves, cientos de miles de espectadores sintonizaron el último episodio del anticipado reboot de Sexo en Nueva York, que congregó semana tras semana a seguidores de la serie original. Después de casi 20 años, volvimos a adentrarnos en la vida de Carrie Bradshaw y, por supuesto, en su exclusivo armario de lujo. El furor por sus llamativos estilismos de tul, estampados o lentejuelas se ha recogido en un informe de la plataforma de ventas LoveTheSales, que asegura que las búsquedas y ventas de moda relacionadas con el vestuario se dispararon en menos de 24 horas después de su emotiva despedida.

Desglosamos las búsquedas del vestuario viral de Carrie Bradshaw

No todo son influencers o modelos. El impacto de Sarah Jessica Parker en las nuevas generaciones no debe caer de sorpresa, pues perdura hasta más de dos décadas después de su ascenso al estrellato. Jóvenes royals tan estilosas como Olympia de Grecia o Victoria de Marichalar siguen sus pasos (literalmente) cada vez que lucen su par de 'Manolos' azules y la casa romana Fendi confirmó recientemente que lanzará una reedición de su icónico bolso Baguette de lentejuelas para conmemorar el fin de esta era. De acuerdo con los datos de LoveTheSales, parece ser una decisión acertada. Las búsquedas de bolsos con lentejuelas se duplicaron (+94%) estas últimas horas. Incluso sus posesiones más excéntricas han ganado una sorprendente popularidad: también destacaron los collares de perlas verdes' (+171%) y las chaquetas de encaje (+214%).

El broche de oro: un pomposo vestido de Alta Costura

Sin duda, esta ha sido la estampa que ha generado más impacto entre los espectadores de la serie. Carrie caminando sobre el Sena, a través del Pont des Arts de París, un lugar simbólico y emotivo para los fans de la saga, al ser un escenario clave en unas pocas escenas de la propia versión original, así como de la primera película. La pieza estrella de este gran final ha sido un vestido de Alta Costura de Valentino en potente color naranja, cuyo fastuoso diseño rococó de amplio faldón, corte imperio y mangas superabullonadas esconde otro guiño.

Y es que forma parte de la colección de Primavera 2019, una que incluyó en su desfile un elenco de modelos especialmente diverso en términos raciales, principio que englobó la trama de And Just Like That a lo largo de la temporada. En cuestión de un día, las búsquedas online de vestidos Valentino se dispararon un 1085%, así como la demanda general por 'vestidos largos naranja' (194%) y guantes de color rosa (273%), un accesorio poco habitual que Carrie luce en dos episodios distintos del reboot.

¡Adiós al verde! Sus seguidores prefieren el millennial pink

Incluso las piezas de moda más casuales de la serie, de las pocas que se distancian del maximalismo propio del personaje de Sarah Jessica Parker, captaron la atención de su ávido público. Otro de los 'básicos' no tan básicos de Carrie esta temporada fueron las chaquetas de color rosa, cuya demanda se alzó un 63%, según datos de la plataforma de ventas LoveTheSales. A pesar del revuelo, aún habrá que esperar para saber si habrá una segunda temporada, con más lookazos estrafalarios y nostálgicas alusiones a la versión original de los años 2000's.

