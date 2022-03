Sarah Jessica Parker rescata el bolso de lentejuelas que la convirtió en 'influencer' hace 20 años

A tan solo unos días del gran final de And Just Like That, el esperado reboot de Sexo en Nueva York con tantos fanáticos como detractores, no podemos evitar sentir nostalgia por esos estrafalarios looks que sus protagonistas nos han dejado estas últimas semanas. Desde un impresionante traje étnico hasta la clásica falda de tul que la hizo famosa con su respectivo tocado de invitada, Sarah Jessica Parker ha dejado constancia de que, en términos de estilo, el tiempo no pasa por ella. De hecho, ha aprovechado el regreso Carrie Bradshaw para resucitar el primer bolso viral de la historia, uno que su personaje llevó durante toda la serie y catapultó para siempre entre los más icónicos. ¿Adivinas de cuál se trata?

VER GALERÍA

- El increíble estilo de Lisette, la vecina 'cool' de Carrie en 'And just like that'

Sarah Jessica Parker recupera el bolso que hizo viral cuando aún no había redes

Las seguidoras acérrimas de la serie original recordarán una escena en la que Carrie es asaltada en un barrio peligroso de Manhattan. El ladrón solo le pide que le entregue el bolso, pero ella -consciente del valor sentimental y económico de este preciado complemento- responde: "It's not a bag, It's a Baguette" (No es un bolso, es un Baguette), haciendo referencia al nombre del modelo ideado por Fendi en 1997. Fue tal el impacto de aquel diálogo que en cuestión de días el Baguette se agotó en todas las tiendas por departamento de Nueva York, motivando a la firma italiana a sacar más diseños para satisfacer el frenesí de todas las 'Carrie Bradshaw' del mundo.

VER GALERÍA

Desde entonces, el objeto de culto de la casa romana ha pasado por todo tipo de transformaciones, cada una más codiciada que la anterior por las chicas de moda de la generación Z, amantes de las tendencias de los años 2000's. Era cuestión de lógica pensar que volveríamos a ver a Carrie Bradshaw, esta vez en And Just Like That, con nuevos ejemplares actuales. Sin embargo, jamás anticipamos que en el episodio 9 (No Strings Attached) recuperaría exactamente el mismo Baguette de lentejuelas color morado que lució 20 años atrás. ¡Y la cosa no quedó allí! Fendi ha anunciado esta semana que, en colaboración con Sarah Jessica Parker, han diseñado una edición especial del bolso en honor a ese momentazo inolvidable de moda.

VER GALERÍA

- El 'efecto Letizia' se cuela en el armario de Carrie Bradshaw

Hazte con el Baguette de Carrie en 2022

Este innovador Baguette, forrado con lentejuelas de color rosa, está inspirado en la versión original de la colección Otoño/Invierno 1999/2000 de Fendi que llevó Sarah Jessica Parker en esa aclamada escena de Sexo en Nueva York. En sustitución de su antecesor noventero, este se reinventa 20 años después con paillettes fucsia y correas de cuero en burdeos. Estará disponible como una edición limitada en la página web de la marca a mediados de febrero, aunque seguro muchas se han apuntado desde hoy a la lista de espera.

VER GALERÍA

- Sarah Jessica Parker renueva la falda icónica de Carrie Bradshaw en su gran regreso

Un idilio de moda tan rentable como duradero

Fue en 2019 cuando Fendi reditó por primera vez este modelo para su campaña #BaguetteFriendsForever, en la que recrearon esa misma escena con un grupo de conocidad influencers que, maravilladas por el bolso, se proponían correr a la tienda Fendi más cercana para comprarlo, solo para descubrir que acaba de ser vendido... ¡a Sarah Jessica Parker! El anuncio finaliza con la misma memorable frase, marcando un comeback exitosísimo que aumentó las ventas del Baguette en un 164% ese año, de acuerdo con la plataforma Lyst.

Haz click para ver ‘El Armario de Sarah Jessica-Parker’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!