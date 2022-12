El lado más personal de Joan Manuel Serrat, a punto de despedirse de los escenarios

Joan Manuel Serrat (78 años) está a punto de poner fin a su última gira, que comenzó en abril en Nueva York, continuó por América Latina y España y acabará el 23 de diciembre de ese mismo año en Barcelona, la ciudad en la que nació. "Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", ha explicado Serrat en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País. Bajo el título El vicio de cantar 1965-2022, este tour le ha servido para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo" y este miércoles ofrece en el Winzink Center el primero de los tres conciertos con los que dirá adiós a Madrid.

VER GALERÍA

Además de este miércoles, los próximos 13 y 14 de diciembre también estará en la capital de España antes de despedirse definitivamente desde el Palau Sant Jordi de Barcelona con recitales el 20, 22 y 23 de diciembre. Entre los grandes clásicos que ofrece a su público, no falta la inolvidable Mediterráneo. "Es una canción de todos. Es de esas canciones que siempre seguirán existiendo, de las que quedan dentro del alma del pueblo", dijo antes de empezar la gira en la Cadena Ser.

Hijo de padres humildes, Serrat se siente, hasta la fecha, "un hombre bien querido y bien vivido", según ha contado en El País. "He tenido un oficio que me ha permitido conocer el mundo y conocer a gente magnífica", ha asegurado, antes de adentrarse en el terreno más sentimental. "El amor me ha tratado muy bien, mis hijos están sanos y tengo cinco nietos que me aman y yo los amo. Ah, y Yuta", ha confesado. El artista se refiere a su segunda mujer, Candela Tiffon, 15 años menor que él y modelo publicitaria. Se conocieron en Barcelona mientras ella estudiaba en la Universidad y en 1978 se casaron por lo civil. El matrimonio tiene dos hijas, María, nacida en diciembre de 1979 y Candela, que vino al mundo en el otoño de 1986.

VER GALERÍA

María, su primera hija con Candela Tiffon

María estudió Farmacia y Periodismo y durante un tiempo trabajó como periodista deportiva, especialmente en eventos de MotoGP y Fórmul 1. En 2011 conoció al entrenador australiano Stuart Smith en el circuito de Barcelona con el que se casó seis años después. Tiene dos hijos, Oliver y Nicholas, y ahora viven en Australia, donde María ha desarrollado su otra gran pasión: el yoga.

VER GALERÍA

Candela, su hija artista

La hija más conocida de Joan Manuel Serrat es Candela. Tiene 35 años y ha trabajado en numerosas series de televisión (Seis Hermanas, Estoy vivo, Caronte) y ahora triunfa como actriz de teatro. En 2015 conocía al también actor Daniel Muriel y se casaban en una íntima ceremonia en Menorca en junio de 2019. El matrimonio tiene una niña, Mérida, de un año.

VER GALERÍA

El benjamín, Queco

Queco, el hijo mayor de Serrat, nació en 1969, fruto de una relación del cantautor con la modelo Mercedes Doménec. Queco se dedica a la producción audiovisual y se ha mantenido siempre en un segundo plano. Su hija Luna, en cambio, triunfa como influencer, aunque ha estudiado Periodismo Comunicación Audiovisual, entre Madrid y Milán.

VER GALERÍA

Luna, de 25 años, tiene una hermana pequeña, Lucía, de 21 años, con quien mantiene una maravillosa relación. Además, ha confesado en más de una ocasión que es fan incondicional de su abuelo. "Me gusta mucho la canción de Lucía. Mi hermana se llama así y es un tema muy especial. Soy la fan número uno de mi abuelo y de todos sus compañeros de generación. Voy a sus conciertos y todos están en mi lista de Spotify", contó en ¡HOLA!. "Lo que más admiro de mi abuelo es su pasión. Ojalá tenga algún día la pasión por cualquier cosa como la que tiene él por la música", añadió.