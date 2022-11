Las palabras de Raquel Alcaraz, mujer del futbolista Álex Gallar, tras perder a su hija recién nacida: 'Demostraste ser una auténtica guerrera'

El futbolista del Málaga Álex Gallar y su mujer, Raquel Alcaraz han pedido pasar su dolor de la forma más íntima posible y, aún así, han sacado fuerzas para dar las gracias por el cariño recibido. Hace tan solo tres días el club de fútbol enviaba su pésame confirmando así el fallecimiento de su hija recién nacida. Ahora la esposa del jugador ha compartido un extenso texto en el que además de compartir un mensaje de agradecimiento dedica unas preciosas palabras tanto a su marido como a la pequeña a la que tuvieron que decir adiós de forma tan prematura.

"Me gustaría agradecer desde aquí las miles y miles de muestras de cariño que hemos recibido estos días por parte de personas de absolutamente todo el país. Por supuesto, mi primer gracias es para Álex. Gracias, Mivi, por regalarme tantísimo amor, por enamorarme cada día cuando te veo sonreír, por decidir ser un equipo desde el primer momento. Cada día te amo más y más si cabe. Eres fuerte, increible y mi mejor apoyo. No he conocido a nadie en mi vida, tan bueno, tan noble y con tanta paz como tú", comenzaba Raquel, que también ha agradecido en su carta abierta la compañía constante de su familia y conocidos en estos momentos, así como a los clubes de fútbol y la prensa española y extranjera por "dar visibilidad a una situación dramática pero que, por desgracia, pasa cada día".

Precisamente se ha dirigido también a aquellos que mejor conocen su dolor. "Me gustaría agradecer sobre todo a las mamás y papás de ángeles que, también, sin conocernos de nada, nos han contado su historia y han compartido su dolor con el nuestro, porque para nosotros es una ayuda inimaginable saber y sentir que no estamos solos. Hemos leído todos vuestros mensajes y no puedo más que daros las gracias para enviaros mi amor hasta vuestros corazones junto con infinidad de besos al cielo".

No ha faltado en su extenso texto de agradecimiento una mención al personal sanitario del personal de Málaga que tanto la cuidó, pero la parte más desgarradora es la que dedica a su pequeña: "Y a tí, Leila, qué te voy a decir hija mía. Desde el segundo en el que naciste, luchaste y demostraste ser una auténtica guerrera hasta que no pudiste más. Gracias a tí hoy conozco el amor más puro y más bello que existe. Gracias a tí, soy mamá. Conocerte fue el mayor placer que tuve y tendré jamás. Me has dado la lección de vida más increíble del mundo y sé que las fuerzas que me quedan para vivir son su susurro en el oído empujándome. Gracias, vida mía, por aparecer y elegirnos. Papá y mamá seguirán por tí, te amamos y te amaremos hasta el final de nuestros días, cariño. Eres y siempre serás la hija más especial, querida y deseada del mundo".

Por su parte, Álex Gallar ha compartido también unas palabras para agradecer el apoyo y el cariño recibido. "Muy agradecidos a la infinidad de personas que nos han hecho llegar su apoyo y sus condolencias en este momento tan duro. Estamos seguros de que todas estas muestras de apoyo nos ayudarán a ser más fuertes en un futuro. Eternamente agradecidos. Siempre en nuestros corazones, pequeña Leila" .