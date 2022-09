Daniela, la hija de Belinda Washington, cuya belleza ha impactado en la Fashion Week Madrid

Belinda Washington ha reaparecido en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La presentadora y actriz acudió al desfile de Andrés Sarda acompañada de la menor de sus hijas, Daniela, fruto de su relación con Luis Lázaro. La joven, que acaba de cumplir 22 años, posó con un top semitrasparente de la colección del modisto y presumió de belleza y figura a su llegada al desfile del modisto barcelonés. Su madre no pudo ocultar el orgullo que siente por benjamina de la familia y solo ha tenido bonitas palabras hacia ella.

VER GALERÍA

"De las mejores cosas que he hecho en mi vida, mi hija", confiesa. "Es fuerte, tiene muchísimo talento y no lo digo solo yo. Está estudiando mucho y esforzándose para ser una gran actriz", asegura sobre su hija Daniela que quiere seguir sus pasos en el mundo de la interpretación. "Es muy constante, una gran persona... Que voy a decir que soy su madre", ha concluido, destacando también su timidez.

Daniela es una belleza rubia de ojos azules y melena rubia que se hace conocer con el apellido de su madre, Daniela Washington. De Belinda asegura haber heredado los valores y destaca de su personalidad que es "muy creativa, muy loca, tiene un punto de locura, no te aburres con ella nunca". "Y exigente como madre no diría, la verdad. Siempre intenta sacar lo mejor de mí", ha destacado de su madre con la que admite tener "una gran conexión".

-Belinda Washington muestra su talento más desconocido

VER GALERÍA

La presentadora tiene otra hija, Andrea, de 25 años, que hace años debutó como modelo y ha estudiado Bellas Artes y Diseño. Andrea es una apasionada de la moda y no ha dudado en subirse a la pasarela en alguna ocasión para demostrarlo. "Mis hijas son muy especiales. Una más parecida a Luis por su tranquilidad y la otra es revoltosa como yo", contaba Belinda en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Entonces ya dijo que Andrea y Daniela se sentían atraídas por su profesión, pero que deseaba que no renunciaran a sus estudios. "No quiero forzarlas ni prohibirles nada. Creo que tienen que seguir su camino, y si tienen arte y funcionan, adelante, pero también deben tener un buen fondo cultural. Creo que esto es básico", manifestó entonces la actriz.

A su paso por la Fashion Week, la presentadora ha dicho que no le preocupa el futuro sentimental de la menor de sus hijas, simplemente desea lo mejor para ella. "Que sea feliz, con quien sea pero que sea feliz. Que no se complique la vida que solo tenemos una, ella ya lo sabe". Daniela es una actriz madrileña que lleva desde muy pequeña formándose con diferentes profesionales como Chules Piñango, Víctor Antolí, Natalie Pinot y Eva Egido en áreas como interpretación teatral e interpretación ante la cámara, como así se detalla en su portfolio.