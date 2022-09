Anna Ferrer habla por primera vez del novio de su madre, Paz Padilla

Paz Padilla ha disfrutado de su primer verano junto a su nuevo amor, Fran Medina, el guardia civil y también fotógrafo con el que ha recuperado la ilusión dos años después del fallecimiento de su marido, Antonio Vidal. La pareja comenzó su relación el pasado otoño de la forma más discreta posible, pero desde el pasado mes de julio ya han decidido dejar de esconder su amor. La hija de la presentadora Anna Ferrer ha hablado por primera vez, casi un año después. de lo que opina del noviazgo de su madre con Fran Medina. "Ella feliz, y yo feliz de que ella lo sea", asegura encantada de que haya encontrado de nuevo el amor en una entrevista a Europa Press.

Paz Padilla se sinceró en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero y se preguntaba recientemente "cuánto tiempo hay que esperar" para rehacer tu vida después de sufrir una pérdida como la suya. "El amor no es algo que acabe cuando una persona se va, el amor no se dosifica, el amor es inmenso. ¿Tú dejas de amar a un hijo porque tienes otro? Yo sigo viva y el tiempo que esté aquí quiero ser feliz, hay que sufrir lo justo", confesaba.

Ha sido una época de grandes cambios para Paz Padilla, no solo a nivel sentimental. La presentadora regresa de nuevo a Mediaset tras su polémica salida de Sálvame a principios de 2022 y su hija la apoya sin dudarlo en su nueva aventura televisiva: "Claro, yo la apoyo en todo lo que hace. Ella sabe muy bien lo que hace y yo confío y la apoyo", señala la influencer.

La humorista ha vuelto a la cadena con la que lleva vinculada profesionalmente desde 2009 y en su regreso abordó con naturalidad su marcha de la cadena a comienzos de año. "Esto es como los matrimonios, a veces se separan, y a veces se reconcilian", señaló en una reciente entrevista en el programa de Telecino Ya es verano, presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco. Además, aseguró que su intención es centrarse en el presente y en el futuro, no pensar en el pasado. "Estoy tan feliz… tan a gusto con mi vida... Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy", señaló. Y reconoció que lo que más le dolió de su marcha:. "Lo que más he echado de menos, a mis compañeros. Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, recibí muchos mensajes".

Al margen de sus compromisos televisivos, madre e hija han recorrido gran parte del país con una furgoneta en la que estaban disponibles las prendas textiles de su marca de moda No ni ná. Paz tiene pendiente además el estreno de A todo tren 2: Ahora son ellas, una película en la que comparte reparto con Paz Vega, y el rodaje en primavera de otro proyecto cinematográfico. A su vez, confirmó que seguirá representando la obra de teatro El humor de mi vida, basada en su propia experiencia y en su manera de afrontar el duelo.