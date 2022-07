Todas las veces que Paz Padilla fue fotografiada por Fran Medina para ¡HOLA!

Fran Medina no solo es quien ha devuelto a Paz Padilla las ganas de enamorarse de nuevo sino que ha logrado capturar a través del objetivo de su cámara la personalidad de la presentadora en varios reportajes para la revista ¡HOLA!. El Guardia Civil, que también ejerce de fotógrafo, sale desde hace más de un año con Paz a la que ha retratado en diversas ocasiones en preciosas imágenes. Precisamente una de las últimas fue el pasado mes de mayo cuando la presentadora se sinceraba en las páginas de nuestra revista acerca de su situación profesional y nos contaba que, al volante y con su hija Anna, recorrerá España con su tienda ambulante de ropa y complementos. Ella confía en Fran para fotografiarla pues, como se puede ver en los trabajos que firma y que comparte en sus perfiles sociales, tiene una manera especial de captar los detalles. Se define como fotógrafo de bodas, aunque también ha hecho sesiones de moda.

Paz Padilla se sincera con ¡HOLA! sobre los interrogantes que rodean su vida

Detrás de las imágenes que acompañan este reportaje estaba la mirada de Fran, que agradecía poco después a las protagonistas su cariño. "De nuevo muy agradecido por la confianza de esta madre e hija maravillosas y de la revista ¡HOLA!" escribía Fran en sus perfiles sociales, a lo que Anna Ferrer respondía entusiasmada: "Vaya fotones". Entonces Fran respondía con unas bonitas palabras, que ahora cobran un significado diferente. "Con estas modelos no puede ser de otra forma" apuntaba. No era la primera vez que, cámara en mano, retrataba a la presentadora, con la que sale desde hace más de un año, toda una muestra de gratitud y complicidad con Paz, que además refleja que en aquellos momentos solo su círculo más cercano y sus amigos conocían la relación que les une.

En enero se publicaba otro reportaje en el que Paz hacía balance de lo que había supuesto para ella el 2021 y contaba la emoción que supuso dar las Campanadas desde Vejer de la Frontera, en Cádiz. "Un placer trabajar con ellas" escribía entonces Fran de nuevo en sus perfiles mostrando algunos retazos del posado.

Fran y Paz han llevado su relación de una manera muy discreta. No estaba entre los planes de la presentadora volver a enamorarse y no se sentía preparada para hacerlo, pero el destino puso en su camino a Fran que no solo le ha devuelto la ilusión sino que se ha convertido en compañero en estos proyectos. La relación de la pareja, que comenzó a finales del pasado verano, está consolidada y Fran es uno más en el círculo más íntimo de la presentadora, como se puede comprobar en las fotografías que se tomaron el pasado enero en una playa de Zahara de los Atunes, el paraíso particular de Paz.