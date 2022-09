¡Como una estrella de Hollywood! Maribel Verdú, muy bien acompañada por Ewan McGregor y Ethan Hawke

"Buenos días desde Toronto", decía hace apenas unas horas una radiante Maribel Verdú tras despertarse en el hotel donde se hospeda. Su sonrisa la delata, y seguro que también ese cosquilleo único que debe sentir estos días después de haber cruzado el charco para codearse con algunas de las estrellas del cine más deslumbrantes del panorama internacional.

La que es una de nuestras actrices más admiradas de siempre ha viajado hasta la ciudad canadiense, para asistir en la mejor compañía al prestigioso festival TIFF que allí se organiza cada año por estas fechas. La intérprete madrileña ha presentado la película Raymond & Ray, un drama familiar donde comparte elenco con nombres de la talla de Ewan McGregor y Ethan Hawke. El director de la cinta, Rodrigo García Barcha, también tiene una importante historia detrás pues es hijo del que fue genio de la literatura universal y Premio Nobel, el escritor colombiano Gabriel García Márquez y su mujer Mercedes Barcha.

Maribel Verdú ha desplegado todo su encanto, belleza y estilo sobre la alfombra roja, luciendo un precioso vestido de color negro con escote palabra de honor. Nada más llegar, la actriz firmaba autógrafos a los fans para después posar exultante junto al resto del reparto. La química se respiraba entre ellos, y así lo confirmaba después la intérprete más nominada en la historia de los Goya. "Estos actores son lo más y el rodaje ha sido como una reunión de amigos", contaba en declaraciones a Efe.

También ha destacado lo "fáciles, cercanos, profesionales y divertidos" que eran tanto Ewan McGregor como Ethan Hawke, por lo que se generó un excepcional ambiente durante la grabación del filme en Virginia (EE.UU). "Ha sido uno de esos trabajos en los que te estás riendo todo el tiempo por la atmósfera que hay", apostillaba.

En el largometraje, Maribel Verdú da vida a una mujer llamada Lucía que intenta ayudar a que dos hermanastros arreglen sus enquistadas diferencias tras año sin verse y al morir su padre. Sobre este personaje, la actriz dice que "puede ser excéntrica y a la vez tener los pies en la tierra, ya que no juzga a nadie y es comprensiva", ha explicado. "Son muchas cosas y la adoro. Ojalá pudiese ser yo un poco más como ella", confesaba.

Raymond & Ray, que también cuenta con la participación de la británica Sophie Okonedo (Hotel Rwanda), era presentada en Toronto y allí se daban cita algunos de los familiares o parejas de los protagonistas. Es el caso de Mary Elizabeth Winstead, esposa de Ewan McGregor, que se abrazaba con Maribel Verdú al verse en la red carpet. Sin duda era una tarde-noche de grandes emociones para la actriz española, máxime cuando acaba de salir de un problema de salud que la ha tenido convaleciente durante el último mes y medio.

Ahora, Maribel quiere conquistar al público con el que es su nuevo trabajo en inglés después la serie Now and Then (AppleTV+) y The Flash, perteneciente esta al universo de DC Comics donde se meterá en la piel de la madre del superhéroe. Por si esto fuera poco, Verdú es una de las protagonistas de Historias para no contar, la última película del realizador catalán Cesc Gay y que también se acaba de estrenar en el Festival de Toronto.

La actriz de 50 años deja huella y tiene grandes admiradores donde menos se lo espera, como es el caso del propio Ethan Hawke. "Desde que la vi por primera vez en Y tú mamá también, he estado enamorado de ella", ha dicho la estrella de Hollywood en alusión a la película mexicana de 2011. Un título inolvidable en el que Maribel Verdú derrochó talento y sensualidad junto a dos cracks del celuloide azteca como son Diego Luna y Gael García Bernal.

