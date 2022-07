Puede verse completa en Apple TV+ Las claves de 'Now and then', la serie protagonizada por Maribel Verdú, Eduardo Noriega y Juana Acosta Un thriller psicológico en el que varios amigos se reencontrarán pasados 20 años de un trágico suceso que acabó con la vida de uno de ellos

Se trata de una de las series más ambiciosas del año, con un reparto encabezado por Maribel Verdú, todo en su elenco denota ingredientes del éxito. Now and then está rodada en Miami con un reparto español y norteamericano a partes iguales, bajo la batuta de Ramón Campos y Gema R. Neira, quienes crearon Gran hotel, Velvet, Bajo sospecha y Gran Reserva. Se trata de la primera serie española producida por Apple TV+ y todos sus capítulos ya están colgados en esta plataforma.

La serie se adentra en los sueños de juventud de un grupo de amigos que lleva 20 años sin verse, tras graduarse en la universidad. Lo que parece una bonita excusa para ponerse al día se torna en una amenaza para todos, pues alguien sabe que fueron responsables de la muerte de un miembro de la pandilla tras una noche de fiesta. Si la verdad sale a la luz tienen mucho que perder, lo que sitúa el arranque de esta serie en una batalla contrarreloj para evitar que sus vidas den un vuelco total.

Una serie en dos idiomas

Algo en lo que coinciden todos los críticos es que Now and then tiene un nivel técnico por encima de lo habitual, no en vano se trata de una producción internacional que aúna un rodaje americano plagado de estrellas internacionales. A Maribel Verdú, le acompañan Eduardo Noriega y Juana Acosta (Perfectos desconocidos). En representación de los personajes norteamericanos veremos a Rosie Pérez (‘The Flight Attendant’) y Zeljko Ivanek (Hannibal, Daños y perjuicios).

Aprovechado la mezcla de culturas que supone Miami, la serie salta del español al inglés como si de un mismo idioma se tratara. El elenco también se completa con la argentina Soledad Villamil (El secreto de sus ojos), la mexicana María de Tavira (Roma) y Jorge Perugorría (Fresa y chocolate).

Personajes dobles con 20 años de diferencia

Dado que la ficción se ambienta en la actualidad y hace 20 años, los mismos personajes son interpretados por dos ramas de actores para diferenciar el pasado del presente. Maribel Verdú confió su yo del pasado a Alicia Sanz (Gavilanes), para lo que ambas actrices compartieron largo tiempo juntas para mimetizar sus caracteres, gestos y forma de hablar, consiguiendo así que una sea el reflejo de la otra y viceversa y conseguir mayor verosimilitud en el resultado final.

Lo interesante de los personajes es que se percibe como el paso del tiempo les ha cambiado, los sueños incumplidos han agriado sus personalidades y la vida les ha dado una ración completa de impredecibilidad, por lo que el salto temporal entre el pasado y el presente no sólo ha marcado sus cuerpos, sino también el carácter de todos ellos que, además, sufrieron el impacto de la muerte de su compañero, y se vieron obligados a vivir en adelante ocultando un secreto tan importante.

Maribel Verdú y Eduardo Noriega repiten en producciones internacionales

Aunque Maribel Verdú tuvo su salto internacional en 2001 con la producción mexicana Y tu mamá también, con Gael García Bernal y Diego Luna, tras esta producción para Apple TV+ se ha decidido a volver a Hollywood con el rodaje de la película Raymond and Ray, con un reparto de excepción en el que se codea con Ewan McGregor (Trainspotting), Ethan Hawke (Antes del amanecer) y Sophie Okonedo (Muerte en el Nilo).

Por su parte Eduardo Noriega ya participó junto a Dennis Quaid (Algo de qué hablar), William Hurt (Hijos de un Dios menor) y Forest Whitaker (El último rey de Escocia) en la superproducción norteamericana En el punto de mira, que se rodó en 2008 en Salamanca. Posteriormente, en 2021 formó parte del elenco europeo de la serie “Los traductores’, un thriller psicológico disponible ahora en Movistar+.

