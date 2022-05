El escándalo que salpica a la exestrella del Liverpool, Andy Carroll, semanas antes de su boda

Loading the player...

Andy Carroll, futbolista inglés del West Bromwich Albion F.C, fue en 2011 el fichaje más caro de la historia del Liverpool que tuvo que desembolsar 40 millones de euros para arrebatárselo al Newcastle. Pero, hoy su nombre no está en el centro del foco mediático por sus méritos como jugador, si no más bien por la polémica que ha suscitado una fotografía en compañía de otra mujer que no es su prometida, con quien pensaba casarse en dos semanas. Carrol había conocido a su novia, Billi Mucklow en 2013, una estrella de televisión en Reino Unido y madre de dos de sus cuatro hijos. Ahora su relación se tambalea al volverse viral una comprometida fotografía del jugador durante su despedida de soltero celebrada en Dubái. ¿Fue infiel el jugador inglés a su prometida? ¡Dale al play!

​Las otras grandes estrellas de la final de la Champions, las chicas del Liverpool

Así celebró el Real Madrid la victoria ante el City en el vestuario, ¡que siga la fiesta!