Conoce a los ocho hijos que tiene Mick Jagger de cinco mujeres diferentes, ¿quieres saber a qué se dedican?

Los Rolling Stones ya han llegado a Madrid, donde el próximo 1 de junio darán un concierto en el Wanda Metropolitano. Mick Jagger y sus compañeros vienen acompañados de sus respectivas familias o al menos de algunos de sus miembros, porque la del líder del grupo es inmensa. Ocho son los hijos (reconocidos) que el vocalista de los Rolling Stones ha tenido con cinco mujeres distintas. El intérprete de I can´t get no, Satisfaction se convertía en padre por primera vez a los 27 años de edad, mientras el último de sus hijos ha llegado a este mundo hace tan solo 4 años. En total, 46 años de diferencia entre su hija mayor, Karis Hunt (51), y el pequeño Devereaux Octavian (4), durante los cuales también le ha dado tiempo a convertirse en abuelo de cinco pequeños y bisabuelo de tres. Pero, a pesar de ejercer de padre en la actualidad con casi toda su descendencia, algunos de sus hijos han tenido que recorrer un duro camino para obtener el cariño de su progenitor, hasta el punto de tener que llevar al artista americano hasta los tribunales para que reconociera su paternidad. ¿Te gustaría conocer a los ocho hijos Mick Jagger? ¿Quieres saber quiénes son y a qué se dedican? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

