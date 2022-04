Lucia Etxebarría, rota de dolor por la muerte de su madre, hace una petición urgente a sus seguidores

Lucía Extebarría ha comunicado este jueves la noticia que nunca hubiera querido tener que dar: el fallecimiento de su madre, Lucía Asteinza Stocke, a los 94 años. Está viviendo uno de los mometos más duros de su vida, una dolorosa situación que se ha visto agravada puesto que se encuentra lejos de nuestro país por lo que no puede regresar tan pronto como le gustaría para poder darle el último adiós a su mamá. A través de varios mensajes que ha compartido en su perfil, ha notificado su pérdida cuando se encuentra a "26 horas de viaje de España". Aunque no ha desvelado dónde se encuentra sí ha solicitado ayuda a los usuarios puesto que "en Semana Santa es prácticamente imposible conseguir vuelos, por no hablar de todos los problemas derivados de pasaporte digital covid para países fuera del acuérdo de schengen y demás", ha escrito.

En este momento la autora de Lucía y el sexo, de 55 años, no puede pensar en nada más allá que en llegar a España cuanto antes, por lo que no puede avisar a todos sus conocidos de lo que ha acontecido. "Si conocías personalmente a mi madre, a mí, a mi familia, te ruego que te pongas en contacto con alguien de mi familia", ha sido la petición que ha hecho a través de su perfil.

En el lugar donde se encuentra Lucía no está operativa a través del teléfono, por lo que pide a sus conocidos que se pongan en contacto con algún miembro de su famlia puesto que "ellos te informarán de dónde se va a realizar la despedida de mi madre". Ha detallado que el funeral de Lucía Asteinza Stock tendrá lugar este viernes. Después ha avisado de que "no podrás llamarme a mí, estoy desconectada". Y ha añadido que: "si consideras oportuno avisar a personas que creas que tengan interés en despedir a mi madre, hazles llegar esta noticia. Muchas gracias de antemano".

Tras haber solicitado la ayuda de sus seguidores, Lucía ha querido tener un recuerdo para su madre, quien ha tenido una larga vida y murió tan solo unos días antes de cumplir 95 años, y ha dado algunas pinceladas de cómo era. "Era una mujer excepcionalmente inteligente y aguda, con unas dotes artísticas que no pudo llevar más lejos debido al momento en el que nació, pero que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos", ha afirmado sobre ella. Su progenitora era una persona con muchas inquietudes que amaba "la música, el arte, los viajes, el teatro, los animales, los niños... y a su familia", ha explicado la escritora de Beatriz y los cuerpos celestes, quien ha acompañado sus sentidas palabras con una fotografía de su madre.

"La recordamos como una mujer fuerte y resolutiva que nos enseñó a quienes la conocimos la importancia de ser fuerte y de creer en lo que se persigue", unas bonitas palabras en las que se desprende el profundo amor que sentía por ella. Dentro de su dolor la autora de Un milagro en equilibrio se muestra serena puesto que "ella creía firmemente en otra vida y falleció habiendo recibido el consuelo de su religión. No murió sola", ha relatado Lucía, y aunque lamenta que "no pude despedirme en su lecho de muerte, pero si me despedí de ella antes de irme, y mi último recuerdo es bonito", ha desvelado. La escritora está desolada, pero le consuela saber todo el amor y cariño que su madre se lleva consigo. "Mi madre fue una mujer muy querida y, a pesar de que tuvo una vida excepcionalmente difícil, es cierto que se lleva muchísimo amor", así ha finalizado el mensaje de despedida a su madre. Esperamos que pronto pueda reunirse con sus siete hermanos para pasar este duro trance en España junto a su familia.

