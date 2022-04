Avril Lavigne se compromete (por tercera vez) en una romántica pedida en París

¡Avril Lavigne y Mod Sun se han comprometido! Solo unos días después de posar juntos en la alfombra roja de los Grammy han anunciado que han dado un paso adelante en su relación y pasarán por el altar. "Fue la pedida más romántica y perfecta que podría haber deseado. Estábamos en París en un barco cruzando el Sena. Había un violinista, champán y rosas. Parecía como si el tiempo se hubiera paralizado, como si solo estuviéramos los dos", ha asegurado la cantante de 37 años a la revista People. El anillo que ha escogido el rapero ha sido especialmente diseñado para la artista, con la gema en forma de corazón y engarzado formando las mismas figuras.

"Tiene grabado las palabras 'Hola, icono', que fueron las primeras que me dijo, y 'Mod + Avril' en el interior", ha explicado Avril Lavigne, ilusionada por el que será su tercer matrimonio. "Él sabía que quería un anillo con forma de corazón porque cuando nos conocimos los dos llevábamos uno. Los hemos llevado desde entonces, así que solo corresponde un anillo de compromiso con forma de corazón. Me encanta", ha contado la intérprete de Sk8er boi. La cantante asegura que desde el principio supo que su relación con Mod Sun, de nombre Derek Ryan Smith, era importante porque sintieron una conexión especial e "imparable" desde que empezaron a trabajar en el álbum Love Sux de la artista. "Hizo cada día mejor, era como si le hubiera conocido de siempre. A medida que el tiempo pasaba las cosas mejoraban y se sentía increíblemente natural", ha añadido.

El compromiso de Avril y Mod Sun tuvo lugar por sorpresa el domingo 27 de marzo de 2022, por lo que ya estaba comprometida cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de los Grammy, la que era su primera vez posando desde septiembre del pasado año, cuando hicieron oficial su romance.

Avril Lavigne y Mod Sun se conocieron cuando la cantante estaba trabajando en su álbum de ruptura Love Sux, que literalmente significa "el amor es una mierda", y sentía que necesitaba una pausa del mundo de las citas, tal y como ella misma ha revelado. Sin embargo rápidamente tuvo que cambiar de idea porque su relación comenzó justo después, en febrero de 2021, de que se juntaran para escribir una de las canciones del disco, que se publicó un año más tarde. "Hicimos click y me preguntaba si debería estar haciendo eso, pero la vida es corta", desvelaba la cantante recientemente. Con motivo del cumpleaños de la intérprete de Girlfriend, su ahora prometido aseguró en septiembre que la cantante era el amor de su vida, así como su "alma gemela" y su "persona favorita del mundo".

La primera boda de Avril Lavigne fue en 2006 con el músico Deryck Whibley, de quien se divorció en 2010. Tres años después se dio el "sí, quiero" con el cantante y guitarrista Chad Kroeger, con quien también había colaborado musicalmente en el tema Let Me Go, publicado en octubre de 2013, y en 2015 rompieron.

