Malena Costa celebra diez años de amor con Mario Suárez recordando su boda sorpresa

La primera vez que Malena Costa vio a Mario Suárez lo tuvo muy claro: había encontrado al hombre de su vida. Así lo contó ella misma en una ocasión: "Le dije a todas mis amigas: 'Mirad a mi futuro novio'. Y desde ese día no nos hemos separado". Han pasado ya diez años desde que se conocieron y, para celebrarlo, la modelo ha escrito una carta muy bonita dedicada a su marido. "Realmente nos conocimos un 29 de febrero, así que hoy tocaba celebrar estos diez años", comienza diciendo Malena, que confiesa que le parece "increíble que haya pasado tanto tiempo y que lo hayamos sabido llevar tan bien". La modelo hace referencia a los momentos felices pero reconoce que también ha habido otros que no lo han sido tanto, como les sucede a todos los matrimonios: "Es imposible ser una pareja perfecta, y tampoco pretendemos serlo".

Malena dice que quiere a Mario "con locura" y le da las gracias por haber hecho sus sueños realidad, como crear su propia familia. "Espero poder seguir celebrando muchos años más junto a ti y que nunca nunca falte el amor porque, desde luego, con nuestros mejores y peores días... me parece increíble que con lo jóvenes que somos (bueno yo un poco más) hayamos sido inseparables durante estos diez años".

La top mallorquina ha querido recordar este aniversario tan especial para ella con un vídeo de la que fue "una de las grandes sorpresas de mi vida". "El momento en que me enteraba que @mariosuarez4 me había organizado una boda sorpresa. Matilda no había cumplido ni un año y Mariete estaba en camino... tanto, que se adelantó un mes. Que viva el amor", dice. En las imágenes puede verse cómo fue ese momento mágico en el que estaban acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. Malena pensaba que iba a una fiesta y se encontró con la celebración boda. "Nunca hubiese imaginado una boda más bonita, romántica, emotiva ¡¡y todas las palabras bonitas que se puedan decir!! Gracias mi amor por sorprenderme siempre. Una fecha que nunca olvidaremos: 16.06.2017".

Su familia soñada

Malena está viviendo un momento muy bonito junto a su marido y sus dos hijos: Matilda, de cinco años, y Mario, de cuatro. Además, hace unos días celebraron el 35º cumpleaños de Mario Suárez, con una fiesta familiar en casa. "Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Soy feliz y me siento un afortunado", escribió el futbolista asegurando que no le importa cumplir años porque "la edad es un número".

A lo largo de estos años, han demostrado que son un tándem perfecto que ha sabido compaginar a la perfección sus vidas, incluso cuando se han visto obligados a hacer las maletas y cambiar de país. Por el trabajo de Mario han estado viviendo en Inglaterra, en Italia y hasta en China, aunque parece que ahora van a pasar un tiempo en Madrid. Suárez juega en el Rayo Vallecano y, aunque anoche tuvieron una difícil derrota frente al Betis en las semifinales de la Copa del Rey, ahora toca mirar hacia adelante. "Cada victoria en la vida la celebró como si fuera la última, porque lo normal en la vida es perder, así que cuando gano, no sé si será la ultima vez. A pesar de lo duro que ha sido la derrota de ayer, para mí es una victoria y un orgullo pertenecer a este grupo humano y representar al Rayo y a Vallecas. Cabeza arriba y a seguir todos juntos. Gracias a la afición que se desplazó hasta Sevilla para estar con nosotros".

