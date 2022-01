Ni a mamá ni a papá: los fans de Malena Costa tienen claro a quién se parece su hija

Os deseo una feliz Navidad y felices fiestas, llenos de salud, amor y felicidad". Así es como Malena Costa ha querido mandar un cariñoso mensaje a sus seguidores en esta fechas tan especiales. La modelo mallorquina ha acompañado su post de una sesión de fotos muy divertida que hizo con su familia hace unos días, aprovechando que estaban todos reunidos para celebrar la Navidad. "Felices fiestas de parte de la familia Suárez Costa. Os deseamos mucha salud a todos, que es lo más importante en este mundo. Muchos besos. Se os quiere", ha añadido su marido, Mario Suárez, que ha publicado las mismas imágenes.

En ellas, les vemos posando de lo más simpáticos junto a sus dos hijos, Matilda, de cuatro años, y Mario, de tres, además de la hermana de Malena, Emily Costa, y su madre, Carina Sjögren. "Familia bonita", ha dicho la actriz Esther Acebo (La casa de papel), mientras que la modelo Desiré Cordero ha comentado: "Feliz Navidad, familia". Los cuatro aparecen vestidos con sus mejores galas: la modelo con jersey rojo y pantalones campana y su hija con vestido a juego y unas originales medias blancas con dibujos, además de una diadema de reno; mientras que los chicos van con pantalones oscuros y camisa o camiseta de color blanco. Detrás de ellos puede verse un espectacular árbol de Navidad decorado con todo tipo de adornos y, a su lado, posa el otro 'protagonista' de la foto, un simpático Papá Noel que lleva una bolsa llena de regalos.

Al ver las imágenes, sus fans les han mandado muchos mensajes dándoles la enhorabuena por la familia tan bonita que tienen, pero hay un detalle que les ha llamado especialmente la atención: el gran parecido de Matilda con su abuela. "Cómo se parece Matilda a tu madre", "Tu nena es igualita a tu mamá y tu nene a ti", "Qué bonitos sois, ¡¡pero Matilda y Mario están pa comersélos!!", "¡Tan monos!", "Familia de guapos", "Las caras de Matilda son lo más", "¡Tu hija es igual que tu madreeee!", "Qué fotos tan bonitas"... son algunos de los comentarios que pueden leerse en su post.

Aunque muchas veces han comentado a quién se parecen más sus hijos, lo cierto es que Matilda es una copia de Carina y solo hay que ver estas fotos para demostrarlo. Parece que la primogénita de Malena y Mario es una niña muy risueña y simpática, y se ha convertido en la gran protagonista de este posado navideño junto a su hermano pequeño, que también ha posado ante la cámara haciendo todo tipo de bromas y carantoñas.

Una gran familia

La modelo mallorquina está muy unida a su familia y es habitual que les dedique mensajes llenos de amor. De hecho, en 2016 creó junto a su hermana Emily el blog 'M EBYCOSTA', donde comparten muchos consejos y trucos para llevar una vida sana y equilibrada. "Junto a mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente y la que siempre me ha protegido", ha dicho Malena en alguna ocasión. Ellas tienen una filosofía clara: "No comas menos, come mejor", un lema que siguen al pie de la letra a través de las riquísimas y nutritivas recetas que proponen a sus seguidores.

"Mi hermana y yo siempre hemos estado separadas por motivos laborales, pero intercambiábamos recetas culinarias a través de WhatsApp", contaba Emily en una reciente entrevista en el programa 4 Directe de CANAl4 Ràdio, explicando cómo surgió este proyecto. "El blog ha ido evolucionando poco a poco, pero es verdad que con la pandemia he podido dedicar el 100% de mi tiempo y esto se ha notado mucho, le ha dado un buen impulso", reconocía, asegurando que: "aunque no lo parezca, el blog lleva mucho trabajo, ya que hay que escribir la receta, realizar diferentes fotografías del proceso de elaboración y luego también hay que responder dudas. La interacción con los seguidores es importantísima".

