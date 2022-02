Marta Hazas cuenta que le han quitado un lunar malo: 'Me ha salvado la intuición'

Siempre ha apostado por mantener su vida privada al margen de su profesión, pero en esta ocasión Marta Hazas ha querido abrir su corazón y compartir uno de los episodios más íntimos y personales. La protagonista de títulos como Velvet, Gran hotel, Bandolera o El internado ha explicado que le han quitado un lunar que tenía en el brazo derecho y que era maligno. "Antes de final de año me quité este lunar que me mosqueaba y que resultó ser chungo pero gracias a las rapidez de mi dermatóloga, todo ha quedado en un susto y una cicatriz más de guerra, esperemos que poco aparatosa", ha indicado la intérprete cántabra en un texto al que ha añadido frases como melanoma in situ o diagnóstico precoz.

La intérprete, que próximamente va a estrenar la película Las niñas de cristal en Netflix, ha explicado que ha dado el paso de compartir este diagnóstico porque "ahora que ya ha pasado y está todo perfecto, creo que a alguien más le puede ayudar". En este sentido, Marta anima a toda la gente "que sois dálmatas como yo, con bastantes lunares, os los vigiléis, por favor". Licenciada en Periodismo antes de formarse en Arte Dramático, confiesa que "esta vez me salvó la intuición y que estaba a la vista, en otro sitio podría haber sido un problema porque no me gusta nada ir al médico y no voy nada. Paradoja de una buena hipocondríaca".

Son muchos los comentarios de amigos y compañeros que ha recibido Marta tras narrar este testimonio y decir con gran sentido del humor que ahora su brazo va a parecer el de una "malota exconvicta". "Brava amiguita", ha aplaudido Paula Echevarría; "Menos mal… Un beso gigante", ha dicho Aitana Sánchez-Gijón; "Que alegría que ha quedado en un susto", ha señalado Mar Saura; "Ayyy cuídate mucho Martita", le ha recomendado Marta Torné; "Bien hecho Marta, la importancia de las revisiones y de observarnos", ha recalcado Alicia Hernández. Otros rostrso conocidos como Antonio Orozco, Arianna Aragón, Bibiana Fernández, Rosa Tous, Natalia de la Vega también le han dedicado palabras de cariño.

Su gran apoyo, Javier Veiga

Al igual que en el resto de aspectos de su vida, Marta tiene la suerte de contar con el apoyo incondicional de su marido, Javier Veiga. Sus caminos se cruzaron en 2010 al compartir reparto en Muertos de amor y pasaron de ser pareja en la ficción a enamorarse en la vida real. Desde entonces forman un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional, ámbito en el que han unido sus talentos para diferentes proyectos como Pequeñas coincidencias, 5 y acción... Seis años después de conocerse dieron un paso más al convertirse en marido y mujer. Su boda tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, un sitio lleno de recuerdos para la intérprete porque allí se grabaron muchas escenas de Gran hotel, una de las series que más alegrías le ha dado. Tras el enlace civil, en el que ella lució espectacular con un vestido de Jorge Vázquez, los contrayentes y sus invitados disfrutaron de un banquete en el restaurante Deluz, próximo a la playa de El Sardinero.

