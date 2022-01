El actor Michael Madsen se confiesa destrozado tras la muerte de su hijo Hudson de 26 años

El actor Michael Madsen afronta estos durísimos momentos rodeado de su familia, su mujer y sus hijos, en Hawaii. La muerte de su hijo Hudson a los 26 años en la citada isla ha supuesto un terrible golpe para todos, como el propio intérprete, muy buen amigo del director Quentin Tarantino (Hudson era de hecho su ahijado), ha dicho. Por primera vez desde que se conoció el fallecimiento del joven el actor ha hablado de lo ocurrido, manifestando sus emociones y desvelando la última conversación que tuvo con su hijo, que supuestamente habría acabado con su vida. “Estoy en shock porque mi hijo, con el que hablé hace algunos días, me dijo que era feliz. El último mensaje que me envió fue “te quiero, papá” cuenta Madsen en un escrito reproducido por The Times.

“No vi signos de depresión. Es muy triste. Trato de encontrar sentido y entender lo que ha ocurrido” continúa. Recuerda que Hudson estaba en la base del ejército de Hawaii, donde era sargento, y que su matrimonio “era sólido”. “Había tenido los típicos cambios económicos que tiene la gente, pero quería formar una familia. Miraba al futuro con ilusión, así que es algo increíble. No puedo entender lo que ha ocurrido” asegura. El actor, de 64 años, solicita que se haga una investigación de su trabajo en el ejército, pues su sospecha es que le habían generado algún malestar porque necesitaba ayuda con su salud mental (cuestiones sobre las que era discreto). Las circunstancias de la muerte de Hudson se están investigando todavía.

“Tenemos el corazón roto y estamos abrumados con el dolor y la pena de haber perdido a Hudson” señalaba la familia en un comunicado. “Quienes le amaban siempre le recordarán. Pedimos privacidad y respeto en estos momentos tan difíciles” concluía el breve escrito. Hudson estaba casado con Carlie desde 2018, con quien vivía en la Wahiawa. Ella había sido operada de un tumor en el pecho este mes de enero y había agradecido a su marido su apoyo.

“Ha sido muy paciente durante todo el proceso. Mientras me estaban operando me compró flores, pijamas cómodos y mis caramelos favoritos. Ha sido increíble ayudándome durante la recuperación y estoy muy agradecida” escribió en sus perfiles sociales Carlie.

