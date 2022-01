La lección de vida de la hija de Bob Saget tras la muerte de su padre

Varias semanas después del repentino fallecimiento de Bob Saget, protagonista de la mítica serie de los 90 Padres forzosos, una de sus hijas ha roto su silencio para rendir un último y emotivo homenaje a su padre. Lara Saget ha compartido un conmovedor testimonio en el que revela una de las grandes lecciones que aprendió de él: "Amar y ser amable". Después de que su hermana mayor, Aubrey, publicara desconsolada el último mensaje que había recibido de su padre antes de morir, Lara ha hecho una bella reflexión tras perder a una de las personas más importantes de su vida.

"A cualquiera que tenga miedo de amar. El amor incondicional es el mayor de los regalos", apunta Lara Saget, de 32 años, en su relato acompañado de una entrañable imagen en blanco y negro junto a su papá cuando era niña. "Mi papá amaba con todo lo que tenía. Tenía tantas razones para no tener miedo de amar. Tantos seres queridos.... En lugar de tener miedo, amaba más. Estoy más que agradecida de recibir y dar ese amor. Ama completamente y sé amable. De todas las lecciones que me enseñó, estas son las más importantes. Con cariño", firmó el texto la hija mediana de Bob Saget, fruto del primer matrimonio del actor con Sherri Kramer.

La reacción de la gran familia de Bob Saget a este emotivo testimonio no se hizo esperar. Saget estaba casado con Kelly Rizzo y tenían tres hijas, Aubrey, de 34 años, Lara, de 32, y Jennifer, de 29, fruto de su relación con Sherri Kramer. La viuda del actor no ha querido pasar por el alto este bonito tributo y dedicó estas palabras a la hija de su fallecido marido: "Te amo para siempre , Lara", mientras que la esposa de Dave Coulier, otra de las estrellas de Padres Forzosos, se hizo eco en esta misma publicación y añadió:"¡tTe quiero mucho!" junto a un corazón.

Lara Saget había expresado en un comunicado conjunto con su familia su dolor tras la inesperada muerte de Saget el pasado 9 de enero y pedía privacidad mientras lamentaban la pérdida del cómico y actor. "Estamos devastados tras confirmar que nuestro querido Bob ha fallecido hoy. Lo fue todo para nosotros y queremos que sepáis cuánto quería a sus fans, actuando en vivo y uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida mediante la risa", puede leerse en la nota. "Aunque pedimos privacidad en este momento, os invitamos a uniros a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo". A ellos se unieron una gran cantidad de personalidades de la industria del entretenimiento en el funeral de Saget celebrado el 14 de enero en Los Ángeles.

La viuda del actor cómico también compartió su profunda tristeza a través de una emotiva carta de despedida. "Mi dulce marido", comenzaba junto a una imagen de ambos mirando sonrientes a cámara. "Después de reflexionar mucho esta semana, estoy tratando realmente en no pensar que me han robado el tiempo. Qué suerte tuve de casarme con el hombre más increíble sobre la faz de la Tierra", subrayó al recordar los seis años en los que han estado juntos. "Nos queríamos muchísimo y nos lo decíamos 500 veces al día. Constantemente. Sé cuánto me amó hasta el último momento y él también lo sabía". Kelly Rizo se casó en 2018 con Bob Saget en Santa Mónica -aunque salían juntos desde 2015- y aunque se llevaban 23 años, la edad nunca fue un impedimento para ambos. Junto a las hijas del actor formaban una gran familia, que hoy llora la muerte del actor, cuyos valores son ahora la mejor herencia y el legado que deja entre sus seres queridos

