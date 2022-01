¡Sorpresa! Anna Kendrick lleva saliendo un año con este conocido actor y nadie lo sabía La actriz de películas como 'Crepúsculo', 'Dando la nota' o 'Up in the air' está enamorada de Bill Harder, al que conocerás por la serie 'Barry' o el programa 'Saturday Night Live'

¿Es posible que dos estrellas de Hollywood sean pareja y nadie lo sepa? La respuesta podría ser un rotundo 'no', ya que hoy en día es muy complicado que las celebrities puedan mantenerlo en secreto, sin embargo, hay algunos que parecen haber encontrado la fórmula secreta. Así lo han demostrado Anna Kendrick y Bill Harder, que llevan saliendo un año ¡y no nos habíamos enterado! La actriz de películas tan conocidas como Crepúsculo, Dando la nota o Up in the air ha encontrado el amor al lado del actor que se hizo famoso por su papel protagonista en la serie de televisión Barry o por su participación en el programa Saturday Night Live.

"Ha estado saliendo discretamente con Bill durante más de un año", ha confirmado una fuente cercana a la revista People, asegurando que se conocen desde hace años. Y así es, ya que Kendrick, de 36 años, y Hader, de 43, trabajaron juntos en la película navideña Noelle, de Disney +, que rodaron en 2017 aunque no se estrenó hasta 2019. "Ella ha sido presentadora de Saturday Night Live e hicieron una película, pero se juntaron mucho después", añade la citada fuente. La pareja ha conseguido algo que parecía totalmente imposible en un mundo en el que las estrellas de cine y televisión acaparan siempre todas las miradas, pero "son personas muy reservadas y con la pandemia ha sido fácil mantenerlo en secreto". Anna, que en 2009 obtuvo una nominación a los Oscar por su papel en Up in the air, está "muy, muy feliz" y parece que ha encontrado la estabilidad que tanto necesitaba.

Pareja sorpresa

Podría decirse que Anna Kendrick y Bill Harder forman la primera pareja sorpresa del 2022. "Realmente se gustan y comparten el mismo sentido del humor. Son felices y eso se nota. Tienen una conexión natural", ha dicho otra persona de su círculo íntimo a Entertainment Weekly. No es la primera vez que Hader sale con una actriz conocida por todos. En los Globos de Oro de 2020 hizo oficial su romance con Rachel Bilson (The O. C, Doctora en Alabama), con la que trabajó en la película The To-Do List (2013), que estaba dirigida precisamente por la mujer de Bill, Maggie Carey (estuvieron casados de 2006 a 2018 y tuvieron tres hijas: Hannah Kathryn, de doce años, Harper, de nueve, y Hayley Clementine, de siete). La relación de Bill y Rachel no duró mucho y se separaron antes de cumplir su primer aniversario.

Por su parte, Kendrick siempre se ha mostrado muy discreta en todo lo relacionado con su vida privada, pero se rumoreó que fue novia del director de fotografía y productor de televisión inglés Ben Richardson desde 2014. Nunca se llegó a confirmar su noviazgo y en una entrevista con The Sydney Morning Harold, la actriz dijo que mantener su vida amorosa en privado "no era fácil". "Aunque nuestras relaciones terminen, no significa que sean un fracaso", dijo Kendrick en ese momento, asegurando que: "La gente entra en tu vida y creces, te cambia... y lo que aprendes de ellos puede ser positivo o puede ser negativo".

