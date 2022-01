La ganadora de un Oscar deslumbró con un vestido de Dior Jennifer Lawrence presume de embarazo en el estreno de su nueva película con Leonardo DiCaprio La actriz acudió luciendo curvas premamá a la presentación de 'No mires arriba', la nueva comedia de Netflix

Jennifer Lawrence ha vuelto a demostrar que es una estrella que brilla con luz propia. Lo ha hecho en el estreno en Nueva York de No mires arriba (Don’t look up), la nueva comedia de Netflix donde la actriz ganadora de un Oscar comparte protagonismo con artistas de la talla de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet o Ariana Grande, en una cinta que promete ser el gran título de la temporada y que llegará a la plataforma el 24 de diciembre. Un evento en el que Jennifer Lawrence acaparó todas las miradas y en el que apareció luciendo tripita en un avanzadísimo estado de embarazo convirtiéndose en la protagonista indiscutible de la alfombra roja.

A sus 31 años, la protagonista de Los juegos del hambre ha llevado con mucha discreción la espera de su primer hijo y tan solo se ha dejado ver presumiendo de barriguita en contadas ocasiones. Por eso, una embarazadísima y radiante Jennifer Lawrence se convirtió en la estrella de la premiere de No mires arriba. La actriz lució un vestido largo y dorado lleno de pedrería y flecos, de lo más elegante e inspirador de cara a las próximas fechas navideñas y diseñado por Dior – firma de la que es embajadora - con el que, literalmente, brilló.

Fue el pasado mes de septiembre cuando se dio a conocer la noticia de que Jennifer Lawrence estaba esperando su primer hijo, fruto del matrimonio con su marido, el galerista de arte Cooke Maroney. Tal y como confirmó una fuente cercana a la revista People, la intérprete "adora su trabajo y continuará con él, pero tendrá que equilibrar su carrera y su vida como mujer y madre". De hecho, la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas ha decidido tomarse un descanso durante los últimos meses para preparar la llegada de su bebé, que únicamente ha interrumpido para acudir a la presentación de su nueva película.

'No mires arriba', la comedia protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix con grandes nombres en su reparto. Dirigida por Adam McKay y con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en el papel de los protagonistas, el resto del elenco lo completan nombres como Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet o Ariana Grande. No mires arriba cuenta la historia de Kate y Randall, dos astrónomos que descubren la inminente llegada de un meteorito a la Tierra que podría poner en peligro la supervivencia de la especie humana. Sin embargo, sus intentos de alertar a los altos mandos del desastre no paran de caer en saco roto y tendrán que buscar sus propios métodos para conseguir llamar la atención de los gobernantes mundiales y alertar al total de la población.

