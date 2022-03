¿A qué 'royal' europea le ha copiado Jennifer Lawrence su vestido más divertido?

Los últimos días del verano están sirviendo para que las celebridades expriman al máximo sus looks más frescos o incluso encuentren por fin el momento para estrenar esa adquisición de la temporada que igual no llegó a entrar en la maleta. Ha sido el caso de Jennifer Lawrence, quien, aprovechando que todavía no han bajado las temperaturas neoyorquinas, ha lucido una de sus compras veraniegas. Fue este fin de semana cuando, en plena cita con su marido Cooke Maroney por la Gran Manzana, presumió de vestido mini de tirantes. Un diseño verde que, tras hacer zoom sobre el tejido, nos ha revelado una gran sorpresa, lleva un estampado que nos resulta familiar. Y es que hace casi dos meses le vimos ese mismo print a una mujer de la realeza: la mismísima Kate Middleton.

Jennifer Lawrence, Coco Rocha y el nuevo código de invitada que llega desde Nueva Jersey

Cuando el 10 de julio la duquesa de Cambridge atendió a una videollamada con jóvenes deportistas del All England Lawn Tennis & Croquet Club, centro del que es madrina, quiso rendirles un particular homenaje llevando un diseño con diminutos jugadores de tenis estampados sobre la tela. Que la royal que es conocida por confiar en los prints clásicos y atemporales -como los lunares, flores o rayas-, apostara por un motivo tan diferente y divertido, fue algo inesperado. Pero el diseño de HVN (que costaba 743 euros) parecía perfecto para la cita deportiva de Kate, incluso aunque fuera un encuentro virtual.

De midi a mini

Las diferencias entre uno y otro se limitan al patrón. El de la duquesa de Cambridge es el modelo Maria de la firma, una prenda de manga corta, falda midi y cuello camisero que lleva un lazo del mismo tejido para marcar el talle. Sin embargo, pese a escoger el mismo estampado, Jennifer se decantó por un modelo más juvenil en el que también aparecían los pequeños jugadores de tenis sobre el fondo verde. El de la protagonista de Los juegos del hambre recibe el nombre de Mini Nora, un diseño que según la propia web tiene tirantes regulables y es "perfecto para los días de brisa veraniega".

Zapatillas, el broche más cómodo

Solo le vemos un fallo, y es que la prenda de 334,50 euros está agotada en casi todas las tallas, al igual que el de Kate Middleton, lo que significa que ha sido una revelación de la temporada. Aunque desconocemos con qué calzado combinó la duquesa de Cambridge su última adquisición a la colección de vestidos de corte atemporal que tiene en su armario, el toque final de la actriz fueron unas zapatillas blancas de cordones. Parece que Jennifer tomó buena nota de la sugerencia de estilismo de la web del vestido, ya que proponían mezclar el diseño con unas sneakers claras, modelo que estiliza la pierna y, además, es comodísimo.

