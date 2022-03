Adiós lunares y rayas, Kate estrena el estampado que jamás habríamos imaginado

La duquesa de Cambridge no solo es experta en reciclar sus atemporales modelos una y otra vez (incluso con varios años de diferencia). Otra de las particularidades del gusto de Kate Middleton es que es partidaria de crear looks con guiño, escondiendo mensajes que solo las auténticas fans de su estilo (o de la Familia Real británica cuando se viste en honor a Diana de Gales) son capaces de descifrar. En esas combinaciones con significados ocultos no solo las demostraciones de cariño a la madre de su marido, el príncipe Harry, son las que más repite. También sabe cómo crear conexiones de estilo entre los eventos que forman parte de su agenda oficial y su ropa, algo que ha demostrado este viernes en su última videollamada. Aunque ha retomado las apariciones en persona, el matrimonio no ha llegado a despedirse del todo de este tipo de encuentros virtuales, ocasión en la que, como madrina del All England Lawn Tennis & Croquet Club, ha hablado con algunos de los deportistas más jóvenes. Y además de presentarles al tenista Andy Murray, ha rendido su particular homenaje al torneo de Wimbledon, que habría tenido lugar este fin de semana con su vestido.

De todos los estampados que le hemos visto lucir a Kate Middleton, entre los que se encuentran las flores, los lunares, los cuadros, las rayas, el 'pata de gallo' o incluso aquellos inspirados en el pelaje del leopardo, no esperábamos encontrar el 'tenis print'. Pero ha sido precisamente este motivo el que cubría el nuevo vestido de la duquesa de Cambridge. Por lo que se puede imaginar con el nombre, son pequeños dibujos de tenistas los que aparecen retratados sobre el fondo verde del tejido (el que es uno de sus colores favoritos). Esos toques juveniles y de color, que se alejan totalmente de todas las elecciones que le habíamos visto hasta la fecha, convierten el estreno en uno de los modelos más divertidos de su armario.

Print de tendencia con silueta clásica

El diseño, que cuesta unos 743 euros, es obra de la firma HVN, un modelo bautizado como Maria que lleva los pequeños tenistas perfectamente equipados como si se encontraran jugando un partido en el propio vestido, cuyo color recordaría a las canchas de hierba. No esperábamos que Kate apostara por un estampado tan novedoso, sin embargo se encargó de sumar puntos de tendencia a su armario llevándose el print a su terreno. A la hora de escoger el vestido, se encargó de que la nueva adquisición siguiera esas líneas atemporales -manga corta, cuello camisero, botones, falda midi o cinturón para ceñir la prenda al talle- que caracterizan sus looks.

En dos estampados distintos

Como era de esperar, la aparición de la duquesa de Cambridge (aunque haya sido virtualmente) se ha traducido en ventas para la firma. Todas las tallas han notado el 'efecto Kate' e incluso han empezado a agotarse. Por suerte, las seguidoras que se hayan enamorado del que es su vestido más 'deportivo' podrán hacerse todavía con él e incluso con un estampado diferente. Y es que para amantes de la moda que no se sientan muy convencidas por su print de minitenistas, la firma ha sacado un diseño idéntico en marrón con franjas negras, imitando las rayas de tigre.