¿Es este el minivestido más corto del armario de Kate Middleton?

Después de los meses de confinamiento, Kate Middleton ha retomado las apariciones públicas de su agenda oficial, lo que no ha significado que las videollamadas hayan desaparecido por completo de sus compromisos junto al príncipe Guillermo, ocasiones para las que reciclaba algunos modelos de hace años. De hecho, hoy la pareja ha mandado todo su apoyo a los sanitarios canadienses con motivo del Día de Canadá. Ambos han estado hablando con algunos de los trabajadores del Fraser Health's Surrey Memorial Hospital de British Columbia, quienes han compartido sus experiencias luchando en la crisis sanitaria. Desde su residencia en Norfolk la duquesa de Cambridge alabó su papel combatiendo el virus diciéndoles que se sentía llena de admiración hacia ellos. Fue algo que no solo transmitió a través de su encuentro virtual, también de una manera más sutil a través de su look, ya que optó por un tejido que suele reservar para citas de gran importancia: el tweed.

Amante como ninguna otra royal de las combinaciones más clásicas, este material que se popularizó a partir del éxito fulgurante de Chanel en los años 20, es uno de los preferidos de Kate. Es más, fue el que lució en una de sus primeras citas oficiales en solitario, así como en su regreso tras el fin de su baja por maternidad y en otras grandes ocasiones a lo largo de estos años. Por esa razón no nos extraña que haya optado por lucirlo de nuevo en el meeting con los sanitarios, sería la forma de transmitir -a través de su look-, que la causa por la que se han reunido, es fundamental, teniendo en cuenta que es algo que ha sacudido a todo el globo.

Manga corta y cintura de avispa

Estando sentada, todo lo que se podía apreciar del look de Kate era el top de cuello caja y manga corta estructurada que combinaba hilos blancos con rojizos formando un patrón burdeos muy favorecedor. Pero lo más sorprendente es que el diseño podría ser un minivestido de Alexander McQueen -con pinzas en la cintura para marcar el talle, algo en lo que es toda una experta-, que estaría totalmente agotado. Y sí, es algo inesperado ver a la duquesa de Cambridge con un diseño de estas características, ya que es un tipo de corte que no suele tener mucha cabida en su armario royal.

El largo misterioso

Al lucir siluetas de inspiración clásica, de las que no pasan de moda por su atemporalidad, prefiere largos intermedios como el midi. Aunque tampoco nos extrañaría que fuera un diseño adaptado a su gusto personal que llevara la falda algo más larga, ya que podría inspirarse en los modelos que predominan en su armario gracias a su buena relación con la firma. Como se trata de un material que actúa a modo de estampado gracias a la mezcla, la duquesa de Cambridge dejó que fuera el principal protagonista. Se limitó a acompañar la prenda con un beauty look muy natural -de forma tan sencilla que solo marcó la mirada- y su melena suelta con la raya al medio.