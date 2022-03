Kate estrena el vestido rebajado (y con guiño a Diana) al que estaba destinada

No hay duda, cada vez que Kate Middleton ficha una prenda que recuerda a su suegra, Diana de Gales, consigue no solo acertar sino también convertir en viral su elección. De hecho, es más que habitual que la Duquesa logre hacer un guiño a la madre de su marido, el príncipe Guillermo, con sus apuesta de moda. Sin viajar mucho en el tiempo, así lo hemos podido comprobar con sus looks esta temporada. El último ejemplo de esta conexión lo encontramos este mismo fin de semana durante la visita de los duques de Cambridge al Hospital Queen Elizabeth en King's Lynn como parte de las celebración con motivo del 72 cumpleaños del NHS (Servicio Nacional de la Salud) y su elogiadora labor durante la crisis sanitaria del coronavirus. Allí, su estilismo estuvo definido por una vestido midi de estreno que encontró en rebajas y que parecía estar destinada para ella por varias razones.

El principal motivo por este diseño es perfecto para Kate es porque al incluir un cinturón al tono que se adapta según gustos logra un favorecedor efecto fit, una característica de su imagen que le ha reportado el título de la royal que mejor marca cintura. ¿Dónde encontrar esta prenda? ¿Qué otras características tiene? La duquesa de cambridge ficha esta apuesta entre las piezas de la firma Beulah.

Se trata de un vestido camisero con largo midi, cuerpo entallado y falda acampanada, que se acompaña de un cuello de punto en color blanco y puños a juego con lo que se crea un contraste de tendencia. Llama también la atención su estampado floral sobre fondo navy. Su valor original es de 603 euros, aunque figura rebajado en plataformas multimarca, como MatchesFashion por 241 euros, es decir, con un descuento del 60%. Eso sí, ya cuelga esta tienda online el cartel de agotado.

Para combinarlo, Kate Middleton busca la coordinación con su calzado. En concreto, opta por unos salones de ante en color azul marino que, según distintas publicaciones británicas, podrían ser el modelo Malory de Rupert Sanderson. Un complemento que ha llevado en múltiples ocasiones y que estrenó el 7 de febrero de 2016. Por otro lado, culmina su look con unos pendientes de oro amarillo de 18 quilates que se inspiran para su diseño en el Océano Índico. Unas piezas de la firma Patrick Mavros que se acompaña de brillantes y un cuarzo de acabado turbio y blanquecino (902 euros). La primera vez que llevó estas joyas fue el 2 de mayo de 2020 y las recuperó hasta en dos ocasiones ese mismo mes. Podemos admirarlas en su máxima plenitud, ya que opta por recoger su melena en una cómoda coleta (siguiendo la tendencia que gusta últimamente a las royals, como la reina Letizia).

El vestido de Kate recuerda a la perfección a una de las creaciones con las que triunfó Diana de Gales. Esta también tenía en su vestidor un diseño con microestampado (en su caso, de lunares) y cuello blanco en contraste, que llevó en 1985. De hecho, no es la primera vez que esta pieza icónica de la madre de Guillermo de Inglaterra conecta con la Duquesa. Y es que esta también tiene uno con topos que es prácticamente un clon de este y muy parecido al que estreno ayer, con lo que se confirma que es un estilo con el que se siente cómoda. Una propuestas que, además, también vimos en una de las invitadas a la boda de Megha Markle y Harry de Inglaterra.

