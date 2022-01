Jennifer Lawrence reaparece deslumbrante y embarazadísima en la alfombra roja La actriz ha asistido al estreno de la película 'Don't Look Up' con un precioso vestido de lentejuelas

Aunque desde un principio tanto ella como su marido, el galerista Cooke Maroney, trataron de mantenerlo en más estricta intimidad, hace ya varios meses que el embarazo de Jennifer Lawrence se hizo imposible de ocultar. Fue en el mes de septiembre cuando se hicieron públicas las primeras imágenes de la actriz paseando su tripita por las calles de Nueva York. Y, aunque había permanecido un tiempo alejada de las cámaras, la noche del domingo 5 de diciembre asistió al estreno de la película Don't Look Up en el Lincoln Center de Nueva York con un precioso vestido que no dejó a nadie indiferente.

VER GALERÍA

Una deslumbrante y embarazadísima Jennifer Lawrence

Un impecable diseño de Dior repleto de lentejuelas que caían como flecos por toda la prenda. De cuello a la caja y un corte que se adaptaba a la perfección a su avanzada tripita, de los hombros nacían dos mangas de tul plisado que caían hasta el suelo creando el efecto de una falsa capa. Un look de fantasía que remató con unos pendientes dorados con detalle de brillantes, cuya forma se asemejaba a la de unas alas. El maquillaje, muy sencillo y natural con delineado negro, sombras metalizadas y labial nude, respetaba la belleza natural de la actriz. Y el cabello, recogido en un moño bajo con mechones ondulados y ligeramente sueltos, no hacía sino potenciar la inspiración griega del look.

- Enamórate como Jennifer Lawrence del vestido con 'efecto fit' de doña Letizia

VER GALERÍA

A la cita también acudieron algunos de sus compañeros de reparto, entre los que se encontraban Leonardo DiCaprio, Meryl Streep o Jonah Hill. La película, una comedia dirigida por Adam McKay que reúne a muchas caras conocidas -aunque no estuvieron presentes en el estreno, Kate Blanchet, Ariana Grande y Timothée Chalamet también participan en la misma- verá la luz el próximo 10 de diciembre. Un proyecto con el que Jennifer retoma su trabajo en la gran pantalla y que se une al resto de estrenos pendientes de la actriz (Bad Blood, White and Water o Mob Girl). Aunque, a juzgar por lo avanzado de su embarazo, quizá esta sea su última aparición antes de ser mamá.