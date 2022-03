De 'influencer' a los Grammy Latinos: María Becerra, la cantante que ha conquistado a Tini Stoessel y a J Balvin

Las redes sociales hicieron posible que se cumpliera el sueño de María Becerra, como el de otros tantos artistas millennials y de la Generación Z. La cantante argentina, de 21 años, ha pasado de ser una chica aficionada de compartir vídeos caseros en YouTube a ver su nombre entre los nominados a los Grammy Latinos. Concretamente, en la categoría 'Mejor nuevo artista' y bien es cierto que la suya es una voz novedosa, ya que, todos sus logros los ha conseguido en apenas dos años. Un tiempo récord para consagrarse, entre otras cosas, como la artista argentina más escuchada de la historia de Internet de la mano de estrellas internacionales como Tini, Lola Índigo o J Balvin.

- Shakira y J. Balvin se coronan como los reyes musicales de la década en España

VER GALERÍA

María Becerra siempre supo que lo suyo era la música, pero antes de triunfar como cantante en todo el mundo, lo hizo como youtuber e influencer. Una aventura que comenzó cuando compartió un monólogo de cinco minutos y alcanzó más de un millón de visitas en solo unas horas. A partir de ese momento, la argentina comenzó a recibir premios por su labor en redes sociales, como los Nickelodeon Kids' Choice Awards, y muchos de los vídeos más vistos del país latinoamericano estaban firmados por ella.

De sus inicios musicales a la nominación en los Grammy Latinos

En septiembre de 2019, se lanzó definitivamente al mercado musical con su primer EP, llamado 222. Entre las canciones que María Becerra había estrenado se encontraba High, el single que cambiaría su vida por completo gracias a Lola Índigo y Tini Stoessel, considerada una de las latinas con más repercusión del planeta. La exconcursante de Operación Triunfo y la que fuera protagonista de Violetta decidieron unirse a María Becerra para crear High remix y así fue como, con una canción renovada y un videoclip grabado en plena cuarentena, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mercado europeo en un 2020 que la catapultó hacia el estrellato.

- Cambio de look radical: no te pierdas a Tini Stoessel convertida en Marilyn Monroe

VER GALERÍA

A partir de entonces fueron muchos los artistas que se animaron a trabajar con María Becerra. Rauw Alejandro, Paty Cantú, Beret, además de talentos urbanos emergentes como Cazzu o la española Bad Gyal se animaron a cantar con la voz de las nuevas generaciones argentinas. En medio de este panorama y ya en el 2021, Tini quiso contar con ella una vez más, en esta ocasión para su canción estrella del verano: Miénteme.

El talento de María Becerra también suscitó el interés de J Balvin, uno de los artistas de reggaetón más importantes a nivel mundial. Fue entonces cuando la canción Qué más pues?, en colaboración con el cantante colombiano, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su breve pero frenética carrera. "De María me sedujo todo: el color de voz, la actitud, la puesta en escena. Cuando me puse a estudiarla, vi sus videos de antes y me causó mucha gracia lo tímida que es, entre comillas, y lo extrovertida que es cuando está frente a una cámara. Cuando nos conocimos en Nueva York, fue espectacular: es la persona que yo pensaba que era y mucho mejor", dijo sobre ella J Balvin en una entrevista en Teleshow.

VER GALERÍA

Con un primer álbum en el mercado titulado Animal, en el que incluye Wow wow de la mano de Becky G, la carrera musical de María Becerra está creciendo a pasos agigantados. Hasta el punto que la revista HOLA! USA la incluyó en la lista Latina Powerhouse Top 100 2021, donde se reúnen a las 100 mujeres latinas más influyentes del año en todo el mundo.

Un ascenso meteórico hacia el estrellato que se reafirma con su nominación a los Grammy Latinos y en el que también hay lugar para el amor. A través de la música María Becerra también ha encontrado a su pareja, el rapero Thomas Tobar, más conocido por su nombre artístico: Rusher King. Junto a él comparte estampas llenas de ternura en sus perfiles ante sus casi siete millones de seguidores, pero también canciones como Antes de ti, cuya letra es todo un reflejo de su romance: "Te amo mucho. Qué hermoso compartir esto con vos, cada barra de la canción habla de vos y de lo hermoso que fue conocerte", escribió el cantante a María Becerra en el lanzamiento del tema.

VER GALERÍA

- Sebastián Yatra y Tini Stoessel, el reencuentro más esperado

- Valentina Ferrer, pareja de J. Balvin, habla por primera vez tras su maternidad

María Becerra se ha convertido en la cantante argentina más escuchada de la historia en Internet

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.