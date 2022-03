Shakira y J. Balvin se coronan como los reyes musicales de la década en España

Spotify, el portal de música más reconocido a nivel mundial, ha hecho público su balance musical de los últimos diez años, desvelando quiénes han sido los artistas y los temas más escuchados, tanto en nuestro país como a nivel internacional. En España los datos continúan revelando la evidencia del auge del género latino y sitúan al colombiano J. Balvin como el artista más escuchado de los últimos diez años. Un ranking en el que "se cuelan" figuras nacionales como Melendi o Juan Magán, entre alguna estrella europea como Ed Sheeran. Prestando atención a las mujeres de la industria, es la también colombiana Shakira quien se corona como la reina de Spotify en España desde el año 2009.

El reggaetón se impone en nuestro país y los latinos encabezan la lista de los más escuchados en los últimos diez años en nuestras fronteras. Un ranking que sitúa a J. Balvin a la cabeza gracias a canciones como Mi Gente, Ginza o Safari, todos ellos son tan solo algunos de sus grandes éxitos con los que ha triunfado en nuestro país en solitario. Además, de colaboraciones como el mundialmente popular Con Altura junto a Rosalía, Downtown con Anitta o I Can’t Get Enough de la mano de Selena Gómez. Un podio que completa el puertorriqueño Ozuna y, en tercer lugar, una de las grandes voces del trap latino, Bad Bunny.

El cuarto puesto va a parar a Daddy Yankee, uno de los "padres del reggaetón", mientras que, justo detrás del creador de Gasolina, la música nacional comienza a abrirse paso de la mano de Melendi. El asturiano es el español más escuchado de la década en la plataforma Spotify, seguido en sexta posición, por el también talento patrio de Juan Magán, aunque sea a golpe de electro latino. un Top 10 que completan en este orden Anuel AA, Maluma, Nicky Jam y, en décima posición, Ed Sheeran, rompiendo así la prácticamente omnipresencia de lo urbano.

Entre las mujeres de la música, el triunfo absoluto en Spotify España va para la también colombiana Shakira. Canciones como Perro Fiel, Loba o sus himnos para los mundiales de fútbol como Waka Waka, han hecho de ella la reina del podio en la plataforma de streaming. La medalla de plata es para Rihanna, a pesar de que se encuentra bastante desligada del mundo musical y muy centrada en su carrera en la moda. Sin embargo, los primeros años de la década, la de Barbados era una de las grandes protagonistas de las listas de éxitos. En tercera posición, se encuentra Becky G, quien ha vivido una expansión impresionante en los últimos años.

Un Top 10 que continúa con la aparición de Karol G para dar paso en quinto puesto a la primera española, al igual que ocurría en el ranking masculino. En esta ocasión, es Aitana quien alcanza el número cinco de la lista de los artistas más escuchados de Spotify, a pesar de que se dio a conocer en Operación Triunfo 2017. Le siguen, en este orden, Sia, Rosalía, Ariana Grande, Vanesa Martín y Natti Natasha.

Canciones más escuchadas de la década en España

Si prestamos atención a los resultados en cuanto a las canciones más exitosas de Spotify en España, Me Rehúso de Danny Ocean ha sido la más repetida de la década. Un éxito de verano que se ha colado en lo más alto, aunque tenga tres años de vida. El segundo puesto es para el hit mundial Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, seguido por Shape of You de Ed Sheeran. El girl power se asoma en el cuarto puesto con Becky G y Natti Natasha y su canción Sin Pijama, justo por delante de la canción española más escuchada de la década: Contando Lunares del canario Don Patricio con Cruz Cafuné.

Vaina Loca de Ozuna con Manuel Turizo alcanza el sexto lugar, seguido por Bailando de Enrique Iglesias, Te Boté (Remix) de Nio García, Casper Magico, Bad Bunny, Darell, Ozuna y Nicky Jam, Felices los 4 de Maluma y Reggaetón Lento de CNCO.

Artistas y canciones más escuchados de la década en todo el mundo

A nivel internacional, las preferencias musicales varían notablemente y el hip hop toma protagonismo de la mano de Drake, quien se sitúa como el artista más escuchado de la década a nivel mundial. La medalla de plata es para Ed Sheeran y la de bronce para Post Malone, quien ha vivido un año dorado en su carrera. En cuarto lugar aparece la diva del pop Ariana Grande y, cerrando la lista de los cinco más repetidos en Spotify, se cuela Eminem.

En lo que respecta a canciones, el mayor hit mundial de los últimos diez años en Spotify ha sido Shape of You de Ed Sheeran, por delante de One Dance de Drake con Kyla y WizKid y seguida de Rockstar de Post Malone con 21 Savage. El cuarto lugar es para Closer de Halsey con The Chainsmokers y, en quinto lugar, repite Ed Sheeran. Esta vez con Thinking Out Loud.

