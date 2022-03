El tenso encuentro de Isabel Pantoja y su hija en Cantora

Esta es la Navidad más complicada de Isabel Pantoja tras el conflicto que la enfrenta a su hijo Kiko Rivera. La intérprete ha pasado estas fechas en Cantora, donde no ha habido celebraciones como las de anteriores años, pues ninguno de sus hijos ha estado en la finca en la tradicional cena de Nochebuena. Kiko ha pasado estos días con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera, mientras que Isa ha celebrado la Navidad con su novio Asraf Beno y su hijo, no sin antes cumplir su deseo de visitar a su madre. Después de salir del reality La casa fuerte, Isa explicó que no lograba contactar con su madre por teléfono y le preocupaba su estado de ánimo tras las duras declaraciones de su hermano. Por eso se acercó a la finca el día 23, tal y como informó Look. El encuentro no habría sido sin embargo lo que Isa esperaba, tal y como se ha contado en diversos espacios.

La primera en referirse a lo sucedido en Cantora fue Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, en el programa Viva la vida, donde aseguró que la visita había sido tensa y que Isa incluso había tenido que saltar la valla de la finca porque no le abrían la puerta. Ana María contó que Isa fue recibida por su tío Agustín, permaneció menos de una hora dentro de Cantora y que Isabel le dedicó unas duras palabras antes de despedirse. “Tú y tu hermano (Kiko Rivera) sois iguales. Fuera de aquí” le habría dicho Isabel a su hija, tal y como afirmó Ana María Aldón. Horas después de la emisión de este espacio, Isa habría escrito un mensaje en sus perfiles sociales en el que habría señalado que no todo lo que escucha sobre ella se ajusta a la realidad.

Querría volver a visitar a su madre

En El programa de Ana Rosa se ha dicho sin embargo que Isa no tuvo que saltar la valla, que pudo entrar en su vehículo después de que le abrieran la puerta. Marisa Martín Blázquez sí reiteró que había sido un encuentro breve (Isa llegó en torno a las siete y salió poco antes de las ocho) y que no habría sido una conversación agradable, teniendo en cuenta la duración que tuvo. Por su parte, Beatriz Cortázar señaló que la artista podría haberse mostrado tajante con su hija después de varios minutos de conversación, lo que habría dejado afectada a Isa. A pesar de esto, asegura Cortázar, la hija de la intérprete no renuncia a volver a visitar a su madre para tratar de suavizar la situación.

“Primero iré a ver a mi hijo, y luego a la primera persona que voy a ir a ver a es a mi madre. Iré a Cantora aunque tenga que trepar por el balcón", comentó Isa después de finalizar su participación en La casa fuerte. En el reality se enfrentó a diversos comentarios por el comportamiento que tuvo Asraf con ella. Después de ver las imágenes de lo ocurrido, este pidió perdón a su prometida, asumiendo que Isa no merece que la trate así. “Me he pasado, ya le pedí disculpas a ella en privado y públicamente también. Ella no se lo merece", dijo.

Mientras su hija Isa se acerca a su madre, Kiko Rivera parece alejarse un poco más después de su último mensaje. “Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre", publicó. "Cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", añadió. La publicación de Kiko se hizo horas después de su encuentro con sus hermanos mayores. Los tres hijos de Paquirri disfrutaron de una tarde en familia junto a sus respectivas mujeres, Lourdes Montes, Eva González e Irene Rosales, y los más pequeños de la casa, Carmen, Curro, Cayetano, Francisco, Ana y Carlota.

