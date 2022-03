Confirmado: Isabel Pantoja felicitó a su nieta pero su mensaje no gustó a Irene Rosales

El pasado 15 de diciembre, Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales cumplía cinco años y la gran pregunta era si su abuela, Isabel Pantoja, la había felicitado en medio del enfrentamiento que vive con su hijo. Este sábado, su nuera resolvía el misterio y confirmaba que, en efecto, la cantante había deseado a la niña un muy feliz cumpleaños a través de dos audios. No obstante, el contenido de los mismos no gustó a Irene, que incluso afirmaba haberse sentido ofendida ya que consideraba que la felicitación no fue "como se merece una niña de cinco años".

El cumple navideño de Ana, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales

"Ha felicitado a su nieta, sí. Kiko lo sabe pero no sabe el contenido. No ha querido escucharlo", decía con gesto serio la colaboradora de Viva la vida después de confirmar que entre madre e hijo no ha habido aún ningún tipo de contacto. A pesar de que asegura que se alegró mucho que Isabel felicitase a su nieta ya que "es la única abuela que tiene", el mensaje no le ha parecido "apropiado". "Yo que soy madre, no hubiese mandado ese tipo de audios. Me hubiese limitado a felicitarla como se merece una niña de cinco años. Lo habría hecho de otra manera", explicaba visiblemente molesta.

Si entrar en detalles sobre el contenido exacto del mensaje, Irene se ha mostrado muy contundente. "Es un audio de un minuto y algo, y hay partes que a mí me ofenden, tal y como están las circunstancias no me gusta que mande ese tipo de audios", contaba asegurando que debería haberlo enviado "con otro ánimo, con otras maneras y solo para la niña", ya que también nombra a su nuera. La mujer de Kiko Rivera acaba de perder a su padre, tan solo nueve meses después de despedir a su madre, y siempre ha insistido en que no quiere que sus hijas pierdan la relación con su abuela. La anterior toma de contacto con su suegra, fue precisamente con motivo del fallecimiento de su padre. Isabel intentó hablar con ella por teléfono, pero finalmente solo pudieron intercambiar un par de mensajes. "Sí, me llamó pero no lo pude coger. Le devolví la llamada y no lo cogió entonces le respondí el mensaje y ya está”, explicó la sevillana que también agradeció el gesto que tuvo enviando una corona de flores.

El año pasado Isabel acudía con una gran sonrisa al cumpleaños de su nieta y confesó lo feliz que estaba por soplar las velas junto a ella. En esta ocasión, Ana no ha podido contar con su abuela en persona, pero ha disfrutado de una impresionante fiesta temática que le organizaron sus padres. Junto con algunos amigos y sus primas, se lo pasaron en grande jugando en un espectacular castillo con decoraciones de la película Frozen y de más de metro y media de altura. Además, su madre llenó la casa de globos, entre ellos, un enorme cinco y una buena cantidad de paquetes, envueltos en diferentes papeles estampados, situados junto al árbol de Navidad.

