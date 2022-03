¡Un castillo para su princesa! Kiko Rivera e Irene Rosales sorprenden a la pequeña Ana por su cumpleaños Aunque mantengan la ilusión por sus niñas, el DJ y la colaboradora no están pasando por su mejor momento

El 2020 está siendo especialmente duro para Kiko Rivera e Irene Rosales, sin embargo, hacen todo lo posible para que sus hijas, Ana y Carlota, no pierdan la sonrisa. "Mi vida va a seguir adelante, tengo dos pequeñitas", dijo la colaboradora de Viva la vida tras la muerte de su padre, Manuel Rosales. Y así está siendo. A pesar del dolor que siente, Irene ha puesto el árbol de Navidad con su marido y sus hijas, y este martes, 15 de diciembre, toda la familia celebrará el quinto cumpleaños de Ana.

El DJ ha sido el primero en felicitar públicamente a la pequeña. "Hoy, justo a esta hora, hace cinco años naciste tú, mi querida Ana, mi bella hija. En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces, por eso y por miles de cosas más, eres especial para mí. Te quiero a rabiar, mi vida. ¡Hoy lo vamos a pasar en grande! Feliz cumpleaños, mi amor. Mamá, tu hermano Francisco, tu hermana Carlota y papá te amamos", ha escrito junto a esta foto.

La colaboradora, por su parte, dedicó toda la tarde de ayer a montar el regalo de la niña: un espectacular castillo de Frozen. Tras varias horas encajando piezas en el jardín de su casa de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Irene compartió el resultado final. "Estoy agotada, pero mereció la pena", confesó en esta foto en la que aparece dando los últimos retoques al juguete de Ana.

Además, ha dedicado unas preciosas palabras a su niña, junto a una foto en blanco y negro en la que aparecen abrazadas. "Hoy mi princesa Ana cumple cinco añitos y ella se cree que yo soy una supermamá con magia, ya que con tan solo un sana sanita puedo curar sus heridas y lo que no sabe ella es que desde el primer momento que la tuve en mis brazos me llenó de felicidad y a día de hoy con mirarla me da la vida. Gracias, mi vida, gracias por ser mi hija y por ese corazón tan bello que tienes. Te amo siempre", ha publicado.

La primera hija en común del matrimonio vino al mundo el 15 de diciembre de 2015 en en el Hospital Vithas Sevilla. La pequeña nació mediante cesárea, pasadas las 00.30 horas, y pesó 2,800 kilos. Días después de su llegada, Kiko e Irene presentaban a la niña en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Todo lo que no hice con mi primer hijo, lo estoy probando con mi niña. Antes me sentía primerizo y tenía mucho respeto", dijo el DJ.

Las Navidades más tristes de Kiko e Irene

Aunque mantengan la ilusión por sus hijas, Kiko e Irene no están pasando por su mejor momento. El DJ ha roto la relación con su madre, Isabel Pantoja, tras acceder a cierta información sobre la herencia de su padre, Paquirri. La colaboradora, por su parte, ha perdido a sus padres en tan solo nueve meses. En febrero fallecía su madre, Mayte Vázquez, tras una dura enfermedad, y hace unas semanas moría su padre, quien llevaba varios meses recibiendo cuidados paliativos en el hospital.

La pareja pasará estas fechas en familia, aunque es probable que Kiko no vaya a reunirse con sus hermanos Francisco y Cayetano. "Con con la situación que tiene Irene lo que le apetecerá es estar con sus hermanos y apoyarse en ellos. Y es que no podemos ser más de seis de momento. Está complicado que nadie se una", dijo Lourdes Montes al hablar de sus planes navideños. "Pero bueno, yo creo que hay que ser positivos y dentro de lo que cabe, puedes llamar a cualquiera por teléfono y lo tienes", añadió.

